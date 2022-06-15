Совместное управление бизнесом стало популярно во время пандемии

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Необычный способ спасти малый бизнес от экономических последствий COVID-19 набирает популярность во всем мире. Люди объединяются в сообщества и вкладываются в развитие кофеен и магазинов, которые находятся на грани закрытия, передает Bloomberg.

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Кофейня Kruununhaka была неотъемлемой частью одного из центральных районов Хельсинки. Удобное расположение, вкусная кухня, приветливый персонал — все это привлекало постоянных и новых посетителей. Однако в апреле 2021 года владельцы кафе не выдержали постоянных локдаунов и вынуждены были закрыться. Это не понравилось людям, которые привыкли пить здесь кофе.

25 постоянных клиентов кофейни объединились в компанию Kruununhaan Korttelikahvila и открыли на этом же месте новое кафе под названием Mariankatu. Каждый из них вложил в открытие от двух до десяти тысяч евро. Большинство новых владельцев никогда не имели опыта предпринимательства. Сейчас количество учредителей компании выросло до 40 человек. Среди них: университетский профессор, дирижер оркестра, кинорежиссер и глава банка на пенсии. По словам новоиспеченных предпринимателей, они делали это не для того, чтобы получить прибыль, а потому, что хотели, чтобы в этом месте сохранилось кафе.

Эта модель, когда неравнодушные люди объединяются для открытия совместного бизнеса, набирает обороты во всем мире после пандемии COVID-19. В Великобритании активно развивается движение за спасение местных пабов через собственность сообщества. В США так сохраняют книжные магазины.

Эндрю Коннор, директор Центра общественной собственности, говорит, что для бизнес-структур может быть намного удобнее, если ими будут управлять сообщества. По его словам, различные модели общественной собственности (коммерческие, некоммерческие, кооперативы, трасты и т.д.) будут активно развиваться в ближайшие годы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1974013-sovmestnoe-upravlenie-biznesom-stalo-populyarno-vo-vremya-pandemii/