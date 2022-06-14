Производители фастфуда сокращают меню, чтобы ускорить обслуживание

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Фастфуды сокращают меню и отказываются от некоторых категорий товаров, чтобы повысить производительность и скорость обслуживания клиентов. При этом специалисты считают, что эти меры повлияют на популярность ресторанов среди потребителей, которые предпочитали именно эти блюда, передает Bloomberg.

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McDonald's убрал из меню салаты, сэндвичи с жареной курицей и парфе с фруктами и йогуртом. Крупнейшая ресторанная сеть в мире заявила, что сокращение меню уже позволило поварам работать быстрее. Кроме того, теперь очередь в McDonald's продвигается намного быстрее, что сильно радует клиентов. Аналитики Bloomberg утверждают, что эти меры также помогут компании повысить маржинальность до 16,2% во втором квартале 2022 года. В предыдущем периоде этот показатель составил 14%.

Другой причиной сокращения меню называют кадровый кризис.

"В условиях нехватки рабочей силы логично сделать меню более упорядоченным и простым", — говорит аналитик Питер Салех.

В проигрыше оказались клиенты, которые придерживались принципов здорового питания. Салаты не были самым продаваемым блюдом в McDonald's, но некоторые потребители заявляют, что теперь откажутся от посещения ресторанов сети.

По данным исследования Datassentia, с начала пандемии COVID-19 рестораны США сократили свое меню на 10%. В 2021 году 60% ресторанов отказались от некоторых видов закусок, десертов и напитков. Burger King также решил полностью отказаться от салатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1973832-proizvoditeli-fastfuda-sokraschayut-menyu-chtoby-uskorit-obsluzhivanie/