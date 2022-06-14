Цены на бензин превысили 5 долларов за галлон в США

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Цены на бензин в США впервые превысили 5 долларов за галлон. По словам специалистов, типичная американская семья сейчас тратит на бензин на 160 долларов больше, чем в июне 2021 года, передает CNBC.

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Средняя цена за галлон неэтилированного бензина в США впервые превысила 5 долларов. Причиной роста цен специалисты называют возросший спрос и истощение мирового запаса нефти, отчасти вызванного войной на территории Украины. По данным Американской Автомобильной Ассоциации, средняя цена на бензин в субботу достигла 5,004 доллара. Самая высокая цена зафиксирована на Западном побережье.

Ровно год назад, в июне 2021 года, галлон бензина в США можно было купить за 3,07 доллара.

"По моим подсчетам, типичная американская семья ежемесячно тратит на бензин на 160 долларов больше, чем в прошлом году. Это серьезная разница", — говорит Марк Занди, главный экономист Moody’s Analytics.

Традиционно цены на бензин достигают пика в середине мая. В этом году они продолжили расти и после традиционного пика. Аналитики прогнозируют, что из-за недостаточных поставок цены могут удерживаться на уровне 5 долларов за галлон до середины июля. Однако, если летом произойдут серьезные перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов, то цены на бензин могут вырасти еще сильнее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1973831-tseny-na-benzin-prevysili-5-dollarov-za-gallon-v-ssha/