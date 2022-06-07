Эксперты: Цены на продукты начали снижаться во всем мире

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Цены на продукты во всем мире снижаются второй месяц подряд. При этом глобальный индекс цен на продовольствие все еще не сильно отличается от максимального значения, достигнутого в марте 2022 года, передает Quartz.

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По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в мае цены на продукты питания во всем мире немного снизились. Глобальный индекс цен на продовольствие в мае снизился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. В апреле снижение составило 0,8%. Этот индекс измеряет ежемесячное изменение средних цен на мясо, молочные продукты, крупы, растительные масла и сахар. При этом индекс сохраняет свои значения вблизи исторического максимума, достигнутого в марте 2022 года. Это происходит потому, что война между Россией и Украиной продолжает нарушать мировую торговлю.

За последние несколько лет цены на продовольствие резко выросли из-за перебоев в цепочке поставок, связанных с пандемией, суровых погодных условий, а также из-за российского вторжения в Украину. Поэтому некоторое снижение цен обрадовало потребителей.

Специалисты говорят, что цены на продукты снизились благодаря тому, что растительное масло подешевело. Падение цен на растительное масло отчасти связано с тем, что в прошлом месяце Индонезия сняла краткосрочный запрет на экспорт пальмового масла, который был введен в апреле после того, как цены на растительное масло на внутреннем рынке резко выросли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1972758-eksperty-tseny-na-produkty-nachali-snizhatsya-vo-vsem-mire/