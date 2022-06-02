Безработица среди молодежи растет в Китае

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Уровень безработицы среди китайской молодежи стремительно растет. Более десяти миллионов человек остались без работы в последние месяцы. Во многом это связано с жесткими локдаунами, принятыми из-за очередной вспышки COVID-19, передает Bloomberg.

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26-летняя Чжэн Цзинь до февраля 2022 года работала в крупной строительной фирме на позиции аналитика рынка. Однако из-за того, что правительство Китая ввело более строгие правила финансирования рынка недвижимости, компания, в которой работала Чжэн, вынуждена была сократить штат на 30%. С тех пор девушка так и не нашла работу. Она откликнулась примерно на 400 вакансий и прошла несколько десятков собеседований.

Чжэн приходится конкурировать с десятью миллионами других молодых людей, которые тоже потеряли работу. В апреле уровень безработицы среди китайской молодежи (от 16 до 24 лет) вырос до рекордных 18,2%. В США уровень безработицы среди этой же возрастной группы составляет 7,9%. При этом в 2022 году университеты Китая выпустят рекордное количество молодых специалистов. Еще 10 млн выпускников также придут на рынок труда, чтобы конкурировать с теми, кто был сокращен, либо потерял работу из-за локдаунов.

Жаклин Ронг, заместитель главного экономиста в BNP Paribas, говорит, что безработица в Китае еще не достигла своего пика. По ее словам, уровень безработицы среди молодежи может вырасти до 20%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1971992-bezrabotitsa-sredi-molodezhi-rastet-v-kitae/