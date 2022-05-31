Вышедшие на пенсию американцы массово возвращаются на работу

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Миллионы американцев, которые вышли на пенсию во время пандемии, массово возвращаются на работу. Аналитики отмечают, что такая тенденция стала ответом на глобальный дефицит рабочей силы, передает Quartz.

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Согласно данным Бюро трудовой статистики США, около полутора миллионов американцев, вышедших на пенсию во время пандемии, уже вернулись к работе. Уровень присутствия на рынке труда людей возрастной категории от 55 до 65 лет вернулся к допандемическому уровню.

По словам Оуэна Дэвиса, научного сотрудника Центра анализа экономической политики им. Шварца, однозначного ответа на вопрос, почему люди решили вернуться к работе, нет. Вероятно, что на ситуацию повлиял общий кризис на рынке труда и нехватка рабочей силы. Работодатели стали более охотно принимать на работу людей, которым ранее могли отказать из-за их возраста.

При этом в большинстве случаев, когда пожилой человек снова выходит на работу, он будет получать более низкую заработную плату, чем до пандемии.

"Очень опытный сотрудник, который потерял работу во время пандемии, а сейчас пытается найти вакансию по той же специальности, однозначно не может претендовать на высокую зарплату. Для некоторых сфер годовая пауза в трудовой деятельности является критической, поскольку технологии развиваются быстро, а человек может просто не успеть за ними", — говорит Оуэн Дэвис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1971619-vyshedshie-na-pensiyu-amerikantsy-massovo-vozvraschayutsya-na-rabotu/