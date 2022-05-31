Китайские технологические компании отметили замедление роста прибыли

Иллюстративное фото: Chukrut Budrul/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Китайские технологические гиганты зафиксировали самый медленный рост прибыли за всю историю наблюдений. Массовые локдауны и жесткий контроль со стороны правительства повлияли на выручку Alibaba, Tencent и JD.com, передает CNBC.

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С осени 2020 года правительство Китая проводит проверки в отношении крупных технологических компаний. Цель этих проверок — выявить, не злоупотребляют ли компании своим доминирующим положением на рынке. Новый всплеск заболеваемости COVID-19 и массовые локдауны также усложнили работу компаний. Цепочки поставок снова были нарушены.

В четверг гигант электронной коммерции Alibaba сообщил о том, что покупательская активность в течение последних двух кварталов сильно снизилась. Доход компании вырос всего на 9% по сравнению с прошлым годом. Это самый медленный рост за всю историю наблюдений. Доход Tencent за квартал почти не изменился, в то время как доход JD.com увеличился примерно на 18% по сравнению с прошлым годом. Оба показателя являются самыми медленными за всю историю наблюдений.

Аналитики Nomura говорят, что многие компании решили сократить расходы на маркетинг, чтобы пережить сложную ситуацию. По мнению аналитиков, это может привести к долгому восстановлению рекламной индустрии, которое не закончится, даже когда Китай полностью выйдет из локдаунов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1971617-kitayskie-tehnologicheskie-kompanii-otmetili-zamedlenie-rosta-pribyli/