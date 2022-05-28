Ford перевыпустил свой самый популярный пикап в виде электрокара

Иллюстративное фото: pixabay.com

Ford опередил Tesla и первым выпустил электровнедорожник, ориентированный на фермеров и жителей сельской местности. Автопроизводителю удалось полностью электрифицировать свою самую продаваемую модель пикапов, передает Bloomberg.

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Николас Шмидт из штата Мичиган стал первым обладателем электропикапа F-150 Lightning от Ford. Шмидт также владеет электрокаром Tesla и уже внес залог за Cybertruck, электромобиль-пикап от Tesla в стиле киберпанк. Однако, когда он узнал о том, что Ford перезапускает свой самый популярный пикап в виде электрокара, то сразу решил приобрести его. Ведь классический F-150, работающий на бензине, служит ему уже много лет.

По словам экспертов, трудно переоценить значение того факта, что Ford электрифицировал один из самых популярных своих автомобилей. На протяжении 40 лет F-150 является лидером продаж в США. Компания ежегодно продает до 900 тысяч пикапов этой серии, зарабатывая на них более 40 млрд долларов.

Николас Шмидт рассказывает, что он не будет относиться к F-150 Lightning как к ценной вещи, которую нужно беречь от активного использования. Он собирается возить на нем дрова, буксировать прицеп и использовать автомобиль для всех нужд, которые могут возникнуть в сельском хозяйстве. По словам мужчины, покупка пикапа-электромобиля от Ford сильно обрадовала его жену, которая считает Tesla Cybertruck "самым уродливым изобретением последних лет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1971319-ford-perevypustil-svoy-samyy-populyarnyy-pikap-v-vide-elektrokara/