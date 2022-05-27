Авиабилеты подорожали в США из-за роста цен на топливо

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Американцы шокированы ценами на авиабилеты. Согласно данным Авиационного агентства США, стоимость билетов на внутренние рейсы подскочила на 160 долларов. Билеты на международные рейсы подорожали на 19% по сравнению с допандемийным уровнем, передает Bloomberg.

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В апреле цены на внутренние рейсы выросли на 18,6%, что стало самым сильным ростом с 1963 года. Сейчас средняя стоимость билета на внутренний рейс составляет 445 долларов. Билет на международный рейс может обойтись жителю Штатов в 797 долларов.

Все это происходит на фоне роста цен на реактивное топливо и массового увольнения пилотов. Количество рейсов 11 крупнейших авиакомпаний США в летнее время сократится на 12%. Это является одной из основных причин резкого роста цен на сами билеты. Особенно сильно скачок цен ударил по самым популярным направлениям. Билет на самолет, следующий из Лос-Анжелеса в Нью-Йорк, сейчас стоит 569 долларов, что на 69% дороже, чем в 2019 году. Направление Нью-Йорк – Сан-Франциско подорожало почти вдвое и сейчас может обойтись в 662 доллара.

Исследователи из Adobe Digital Insights заявляют, что количество бронирований рейсов упало на 13% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Опрос, опубликованный туристическим сайтом Points Guy, показал, что 41% взрослых людей в США назвали стоимость авиабилетов главной причиной отказа от своих летних планов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1971145-aviabilety-podorozhali-v-ssha-iz-za-rosta-tsen-na-toplivo/