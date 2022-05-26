Иллюстративное фото: gettyimages.com / Roberto Westbrook

Причиной нехватки детского питания в США назвали корпоративную жадность. Журналистка The Guardian Арва Махдави , что свободный рынок и конкуренция работают в Европе намного лучше, чем в США.

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Нехватка детских смесей в США в настоящее время имеет печальные последствия. Двое детей из Теннеси были госпитализированы из-за того, что родители не смогли найти в магазинах необходимую специальную смесь. Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение в связи с нехваткой детского питания, а американские военные начали доставлять грузы с питанием из Европы.

Арва Махдави из The Guardian отмечает, что нехватка детского питания — это не "очередная проблема с цепочками поставок", поскольку младенцы не имеют выбора. Они не могут внезапно начать есть твердую пищу, а матери не могут вернуться к кормлению грудью, если у них нет молока.

"Этот кризис должен стать тревожным звоночком для всех. Мы должны спросить себя: как самой богатой стране мира удалось попасть в такую ​​ситуацию? Почему так много американцев боятся, что их дети умрут с голоду? Да, на это влияет целый ряд факторов. Но главный ответ кроется в корпоративной жадности", — пишет Махдави.

Она отмечает, что свободные рынки в Европе работают намного лучше, чем в США. Потому что в Штатах "прибыль получают несколько крупных фирм, а все остальные справляются с последствиями кризисов, созданных этими компаниями".

"Примерно 80% рынка детских смесей в США контролируют две компании, Abbott и Reckitt Benckiser. Еще 10% приходится на Nestle. Что действительно необходимо для борьбы с проблемой, так это "прививка" от капитализма", — пишет журналист.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1970941-prichinoy-nehvatki-detskogo-pitaniya-v-ssha-nazvali-korporativnuyu-zhadnost/