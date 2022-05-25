Таксисты Нью-Йорка требуют повышения тарифа из-за инфляции

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Таксисты Нью-Йорка призывают к первому за десять лет повышению платы за проезд. Профсоюз водителей настаивает на том, что поездки должны подорожать на два доллара, а доход самих таксистов должен вырасти до 25 долларов в час. По их словам, это необходимо сделать в условиях инфляции и роста цен на топливо, передает Bloomberg.

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Альянс нью-йоркских таксистов, состоящий из 25 тысяч членов профсоюза городских таксистов, а также водителей сервисов Uber и Lyft, просит городскую комиссию Нью-Йорка поднять тарифы, ограничив при этом сборы, которые должны платить таксисты. Таким образом, после вычета налогов доход таксиста составит 25 долларов в час. По данным группы, сейчас таксист зарабатывает от 10 до 12 долларов в час.

Бхайрави Десаи, исполнительный директор профсоюза, говорит, что ожидает повышения платы за проезд к началу осени. По его словам, поездки на такси для жителей и гостей города должны стать дороже на 2 доллара. Комиссия Нью-Йорка по контролю над такси и лимузинам не повышала тарифы с 2012 года. Это касалось, как «желтых» такси, которые возят пассажиров на Манхэттене, так и «зеленых» такси, которые обслуживают пассажиров в других районах. В том числе, в не самых оживленных частях Манхэттена.

"Нам нужны немедленные действия в связи с текущим экономическим кризисом, вызванным инфляцией. Мы призываем город поступить разумно", — сказал Десаи.

Представители профсоюза отмечают, что к диалогу о повышении тарифов их подтолкнула мировая экономическая ситуация. Пандемия спровоцировала нехватку рабочей силы, а война в Украине и мягкая денежно-кредитная политика американского правительства привели к высокой инфляции в США. По данным Американской автомобильной ассоциации, обычный бензин стоит сейчас в среднем около 5,05 долларов за галлон в районе метро Нью-Йорка, что является рекордной цифрой. Месяц назад эта цена была равна 4,25 долларам, а год назад — 3,18 долларам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1970745-taksisty-nyu-yorka-trebuyut-povysheniya-tarifa-iz-za-inflyatsii/