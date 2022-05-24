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Куба переживает самый сильный экономический кризис за последние 30 лет. Жители страны, импортирующей 70% продуктов, не могут заплатить за них. Кубинцы часами стоят в очереди, чтобы получить бесплатные продукты от государства. Самым дефицитным продуктом в стране является молоко, передает The Washington Post.

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Кубинцы страдают от нехватки молочных продуктов и других товаров первой необходимости. Пандемия COVID-19 нанесла значительный ущерб туристической отрасли страны. В то же время экс-президент США Дональд Трамп наложил дополнительные санкции на остров, а новый президент Джо Байден воздержался от их отмены. Венесуэла, социалистический союзник Кубы, сократила инвестиции, выделяемые острову. В результате этого кубинцы оказались в очень тяжелом положении. Люди часами стоят в очереди, чтобы получить бесплатную курицу или растительное молоко от властей.

28-летняя мастер маникюра Йохана Пердомо рассказывает, что главной проблемой последних дней для нее является мысль о том, где достать еду. А главное, чем накормить своего 4-летнего ребенка. Самым дефицитным продуктом на Кубе является молоко. В магазинах его просто нет, а правительство сообщило, что будет предоставлять молоко семьям с маленькими детьми.

Молоко всегда было индикатором кризиса на Кубе. Одним из главных обещаний революции 1959 года было заявление Фиделя Кастро о том, что правительство будет ежедневно выдавать литр молока каждому ребенку. Корова Убре Бланка, которая давала рекордное количество молока, была провозглашена национальным героем. Сам Кастро с таким трепетом относился к этому продукту, что ежедневный молочный коктейль был его личным ритуалом. Однажды его даже пытались убить, отравив коктейль.

Сейчас фермеры пытаются помочь жителям и производить больше молока, но не могут сделать это по причине нехватки качественного корма для КРС. В настоящее время около половины молока Куба закупает в порошкообразном виде в Новой Зеландии. Но поставки замедлились из-за глобальных сбоев. Специалисты отмечают, что если в ближайшее время туристы вновь не начнут приезжать на Кубу, кризис в стране усугубится еще сильнее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1970565-kuba-perezhivaet-samyy-silnyy-ekonomicheskiy-krizis-za-poslednie-30-let/