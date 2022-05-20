Проблему с удобрениями хотят решить с помощью микробов в США

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Американская компания Joyn Bio стремится решить мировую проблему нехватки удобрений с помощью микробов. Разработчики хотят вывести такой микроб, который позволит фермерам выращивать кукурузу, пшеницу и рис, вдвое сократив использование азотных удобрений. Для фермеров это может стать значительной экономией средств, передает CNBC.

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Азотные удобрения играют решающую роль в выращивании сельскохозяйственных культур и обеспечении людей продовольствием. При этом производство удобрений сопряжено сразу с двумя проблемами: конечный продукт получается слишком дорогим, а в процессе его производства выделяются парниковые газы.

Стартап Joyn Bio, запущенный Ginkgo Bioworks (компанией, занимающейся синтетической биологией) и Leaps by Bayer (инвестиционным подразделением конгломерата биологических наук Bayer), призван решить эту проблему. Компания работает над созданием микроба, который позволит фермерам, выращивающим кукурузу, пшеницу и рис, вдвое сократить использование азотных удобрений при сохранении той же урожайности. С момента начала разработок прошло три с половиной года. Сейчас компания тестирует прототипы. По словам руководителя стартапа Майка Милле, продукт выйдет на рынок еще через три-четыре года.

По данным ООН, в 2019 году на азотные удобрения приходилось около миллиарда тонн парниковых газов. Это примерно 2% от общих годовых глобальных выбросов. Они стекают в ручьи, озера и океаны, вызывая цветение водорослей, наносят ущерб мировому океану. Кроме того, азотные удобрения сильно подорожали. По данным Департамента экономики сельского хозяйства Техасского университета, удобрения стали дороже на 133% по сравнению с прошлым годом.

Целью Joyn Bio является создание микроба, который поможет пшенице, рису и кукурузе забирать азот из воздуха. По словам Майка Милле, ранее такие открытия были невозможны, потому что технологии, которые использует Joyn Bio, появились только в последние пять лет. Ожидается, что фермеры будут использовать микроб и экономить на покупке синтетических азотных удобрений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1970048-problemu-fermerov-s-udobreniyami-hotyat-reshit-s-pomoschyu-mikrobov-v-ssha/