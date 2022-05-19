Uber внедряет новые услуги на фоне недовольства клиентов

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Uber будет предоставлять услуги чартерных автобусных рейсов и покупки еды без очереди во время спортивных мероприятий. Таким образом компания хочет расширить свое присутствие и охватить как можно больше новых пользователей. Однако клиенты говорят, что сервису нужно сначала решить свою основную проблему — долгую подачу такси, передает The Washington Post.

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Джон Блисс, консультант по маркетингу из Лос-Анжелеса, рассказывает, что на прошлой неделе он попытался вызвать Uber для поездки в аэропорт. По словам Джона, приложение сначала сообщило ему о том, что время ожидания машины составит 10 минут, но, когда мужчина сделал заказ, этот показатель тут же увеличился до 25 минут.

"Я работаю в маркетинге и знаю, что должна делать компания для того, чтобы привлечь пользователя. Но существует огромная разница между оптимистичным обещанием и откровенным обманом", — говорит Джон.

Другая жительница Лос-Анжелеса по имени Кэти рассказывает, что она вынуждена резервировать утренние поездки накануне вечером и платить за бронь 16 долларов, поскольку утром водители могут резко отказаться от уже принятой заявки в пользу более выгодной. Несмотря на то, что клиенты платят Uber все больше и больше, сама компания стремится сократить расходы. Так, в электронном письме для сотрудников руководитель компании Дара Хосровшахи сообщил, что из-за экономического кризиса Uber будет сокращать расходы.

Эксперты удивились стремлению компании внедрить новые услуги, в то время как клиенты испытывают проблемы с основной услугой компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1969861-uber-vnedryaet-novye-uslugi-na-fone-nedovolstva-klientov/