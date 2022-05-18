Скандальный производитель детских смесей вернется к работе из-за дефицита в США

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Американский производитель детских смесей Abbott, оказавшийся в центре скандала зимой, возобновит работу. Это будет сделано для того, чтобы рынок мог справиться с дефицитом детского питания. Производителя обязали жестче контролировать качество своего продукта, передает Bloomberg.

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Abbott Laboratories заключила соглашение с властями США, которое позволит компании возобновить производство детских смесей на своем заводе в Мичигане. В соответствии с условиями соглашения, Abbott должна предпринять шаги, предписанные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, чтобы обеспечить безопасное производство детских смесей.

Завод в Мичигане был закрыт в феврале после того, как четверо детей, которых кормили смесью Abbott, подхватили инфекцию кронобактерии. Двое из этих детей умерли. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, до сегодняшнего дня новых случаев заболевания выявлено не было. Abbott заявила о своей непричастности к данным случаям, но завод все равно был закрыт. Уход Abbott с рынка спровоцировал дефицит. Родители в панике начали скупать оставшееся в магазинах детское питание и еще сильнее усугубили ситуацию. Властям пришлось пересмотреть свое решение и пойти на соглашение с Abbott. Компания заявила, что возобновит работу на заводе в течение ближайших двух недель.

В это время другие производители увеличивают импорт в США. Gerber начал поставлять в Штаты в два раза больше смесей, Mead Johnson Reckitt Benckiser Group увеличила поставки на 30%. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов призвало другие компании последовать этому примеру.

"Мы надеемся, что наш призыв будет услышан и другие международные компании увеличат поставки продуктов, которые являются единственным источником питания для многих младенцев", — говорится в заявлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1969676-skandalnyy-proizvoditel-detskih-smesey-vernetsya-k-rabote-iz-za-defitsita-v-ssha/