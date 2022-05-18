Эксперты: Крупные производства могут вывести заводы из Китая

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Бизнесмены и аналитики на протяжении нескольких лет ведут разговоры о выводе крупных иностранных заводов из Китая. Основными причинами таких разговоров являются дорогая рабочая сила и обострение торговой напряженности между США и Китаем. Локдауны последних месяцев в Китае сделали эту перспективу более реальной, передает CNBC.

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Руководители крупных компаний заявляют, что им будет намного проще посещать заводы, находящиеся в странах Юго-Восточной Азии, чем в Китае.

"Члены советов директоров любят обсуждать этот вопрос, но диверсификация цепочек поставок — это слишком сложный процесс. На деле такой план очень трудно реализовать", — говорит Ник Марро, руководитель отдела международной торговли The Economist Intelligence Unit.

В апреле 2022 года экспорт Китай вырос всего на 3,9%. Согласно данным Wind Information, это самый низкий показатель с июня 2020 года. Тогда, в разгар первого карантина, он был равен 0,18%. Во Вьетнаме экспорт, наоборот, значительно вырос. По словам экономиста из S&P Global Ratings Вишрута Рана, Вьетнам стал очень важным узлом в цепочке поставок мирового оборота электроники. Многие компании заинтересованы в том, чтобы открыть дополнительные производства во Вьетнаме. Однако, по словам экономиста, это не значит, что компании будут готовы отказаться от своих заводов в Китае. Несмотря на все сложности последних лет, Китай был и остается центром производства электроники во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Представительство торговой палаты ЕС в Китае настроено не так оптимистично. Опрос, проведенный организацией, показал, что почти четверть из 372 респондентов заявили, что рассматривают возможность переноса текущих или запланированных инвестиций на другие рынки. По словам Йорга Вуттке, президента Торговой палаты ЕС в Китае, в ближайшее время многие мировые компании захотят перенаправить инвестиции в Юго-Восточную Азию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1969675-eksperty-krupnye-proizvodstva-mogut-vyvesti-zavody-iz-kitaya/