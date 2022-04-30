Жителям Китая разрешат откладывать дополнительные деньги на пенсионные счета

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В Китае собираются повысить пенсионный возраст. И если раньше эта идея не была столь популярной в китайском обществе, то сейчас работодатели согласны с тем, что квалифицированных работников нельзя отпускать на пенсию слишком рано, передает Quartz.

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На сегодняшний день в Китае действует один из самых низких пенсионных возрастов в мире. Женщины-руководители могут выйти на пенсию в 55 лет, а вот работницы производств — уже в 50 лет. Такая система действует в Китае с 1951 года, когда средняя продолжительность жизни граждан составляла менее 50 лет. Это привело к тому, что сейчас пенсионная система — одна из самых недофинансированных сфер Китая. В 2021 году правительство страны озвучило планы на ближайшие пять лет. В числе прочих изменений было предложено повысить возраст выхода на пенсию.

В предыдущие годы эта идея вызывала резко-негативный отклик у общества. Молодежь переживала за высокую конкуренцию на трудовом рынке, а люди постарше стремились как можно скорее начать получать пенсию. Сейчас, когда нация начала стареть, а число трудоспособных людей стало стремительно сокращаться, все больше работодателей Китая начинают соглашаться с необходимостью повышения пенсионного возраста. Таким образом, квалифицированные работники смогут работать дольше и делать больше вкладов в пенсионную систему.

Сама система также терпит изменения. 21 апреля Кабинет министров Китая объявил о том, что в ближайшее время граждане смогут вносить на свои пенсионные счета до 1800 долларов сверх своих обязательных отчислений. Пока непонятно, когда эта мера начнет работать. Ранее правительство разрешило предприятиям сократить пенсионные отчисления в качестве меры борьбы с экономическими последствиями пандемии. И уже по итогам 2020 года государственный пенсионный фонд сообщил о дефиците средств. Поэтому дополнительные вклады на пенсионные счета будут всячески поощряться правительством.

При этом специалисты говорят, что повышение пенсионного возраста может негативно сказаться на другой инициативе государства — повышении уровня рождаемости. Пенсионеры играли ключевую роль в этой системе, поскольку сидели с внуками, пока их дети работают. «

"Общество будет сопротивляться повышению пенсионного возраста. Не только потому, что люди устали от работы. Они хотят поскорее выйти на пенсию, чтобы заниматься внуками", — говорит социолог Е Лю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1967411-zhitelyam-kitaya-razreshat-otkladyvat-dopolnitelnye-dengi-na-pensionnye-scheta/