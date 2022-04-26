Засуху, птичий грипп и войну в Украине назвали причинами роста цен в США

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Засуха, птичий грипп, война в Украине и пробки на границе с Мексикой. Журналисты назвали основные причины тотального роста цен на продукты в супермаркетах США. Это самый стремительный рост цен за последние 40 лет, передает The Washington Post.

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Бюро трудовой статистики США сообщило, что подорожание коснулось всех категорий товаров. Потребители привыкли слышать, что причинами такой ситуации являются сбои в цепочках поставок, повышение цен на топливо и нехватка рабочей силы. Журналисты The Washington Post нашли еще четыре причины, из-за которых продуктовая корзина простого американца сильно подорожала.

Первая причина — война в Украине. В апреле администрация президента США Джо Байдена объявила, что летом 2022 года разрешит продажу бензина с высоким содержанием этанола. Обычно продажа такого топлива запрещена в летнее время из-за ущерба для окружающей среды. Однако сейчас правительство решило пойти на это, чтобы справиться со скачком цен на газ, возникшим после вторжения России в Украину. Для производства этанола используется кукуруза, цены на которую сразу взлетели до десятилетних максимумов. Кукуруза также является основой производства кормов для крупного рогатого скота. Повышение цен на корм сказывается и на стоимости мяса.

Вторая причина — птичий грипп. Сейчас США переживают самую сильную вспышку заболеваемости с 2015 года. Из-за этого производителям пришлось уничтожить 29 млн голов птицы, три четверти которых были курами-несушками. В результате этого цены на мясо и яйца достигли рекордных уровней.

Третья причина — засуха в Калифорнии. Она длится последние три года. Фермеры сокращают посевы или отказываются от планов сажать что-либо в таких условиях. Калифорния является вторым по величине штатом по производству риса. Дефицит круп также влияет на их цены.

Четвертая причина — пробки на границе с Мексикой. Новая иммиграционная политика президента Байдена привела к тому, что время досмотра на американо-мексиканской границе сильно увеличилось. Из-за этого авокадо, помидоры и лаймы прибывают в США с большим опозданием, что делает эти товары дефицитными. А значит, цены на них сильно растут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1966639-zasuhu-ptichiy-gripp-i-voynu-v-ukraine-nazvali-prichinami-rosta-tsen-v-ssha/