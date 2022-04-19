Эксперты: Цены на авто продолжат расти в 2022 году

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Цены на автомобили будут сохраняться на высоком уровне в 2022 году. Руководители компаний, собравшиеся на New York International Auto Show, заявили, что дефицит комплектующих будет влиять на ценообразование как новых, так и поддержанных авто, передает The Wall Street Journal.

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Сейчас цены на автомобили немного снизились по сравнению с рекордным уровнем, но они все равно слишком высокие, если сравнивать с предыдущими годами. Сейчас отрасль живет в непростых условиях: уровень производства снижается, а уровень потребительского спроса растет. В 2021 году автосборочные заводы не могли работать в полную силу из-за нехватки компьютерных чипов и других проблем с цепочками поставок.

2022 год автопроизводители встретили с оптимизмом, поскольку полагали, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, а значит цепочки поставок восстановятся. Но проблемы только обострились из-за военного конфликта на территории Украины. Кроме того, Китай столкнулся с новой вспышкой вируса, целые регионы страны закрываются на локдаун.

Резкий рост цен на автомобили стал яркой иллюстрацией инфляционного давления на потребителей в США. По данным Министерства труда, в марте 2022 года инфляция в США подскочила до нового максимума — 8,5%. Это самый высокий уровень за последние 40 лет. По данным JD Power, в марте средняя цена на автомобиль в США составляла 43 700 долларов. Это на 26% выше, чем до пандемии, когда средняя цена сделки достигала 34 600 долларов. На данный момент, по словам руководителей автомобильных компаний и дилеров, спрос на новые автомобили остается высоким, несмотря на рост процентных ставок и высокие цены на бензин. Так много людей хотят купить новую машину, что производители уверены в том, что продадут все автомобили, произведенные в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1965540-eksperty-tseny-na-avto-prodolzhat-rasti-v-2022-godu/