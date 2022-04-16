Ушедшие из России компании подсчитывают ущерб

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Крупные компании подсчитывают ущерб, который они понесли из-за ухода с российского рынка. У многих эти суммы достигают десятков миллиардов долларов, поскольку компании были вынуждены распродать свои активы, а также закрыть офисы и торговые точки в России, передает The Wall Street Journal.

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По данным исследователей из Йельского университета, около 600 международных компаний заявили об уходе с российского рынка после начала военных действий на территории Украины. Согласно заявлениям компаний, убытки, прежде всего, связаны с продажей или потерей активов (в том числе, нефтяных скважин и автомобильных заводов). Ожидается, что самые большие убытки понесет британский нефтяной гигант British Petroleum, который заявил о продаже 20% акций в российском "Газпроме". Убытки BP могут дойти до 25 млрд долларов.

Шведская телекоммуникационная компания Ericsson на этой неделе выделила 900 млн шведских крон (95 млн долларов) на обесценение активов и другие расходы, связанные с приостановкой деятельности в России. Пресс-секретарь компании не прокомментировал эту информацию. По словам Карлы Нуньес, управляющего директора консалтинговой фирмы Kroll LLC, обесценения активов сильно скажутся на прибыли европейских компаний, на которых уже сильно влияет инфляция в США и глобальные проблемы с поставками.

По словам Джона Макинниса, профессора бухгалтерского учета Техасского университета, понесет та или иная компания убытки, связанные с уходом из России, зависит от того, как компания распорядится активами. Избавится от них, "законсервирует" или навсегда уйдет с российского рынка. В соответствии с международными правилами бухгалтерского учета, решение об обесценении актива основаны на его ожидаемой стоимости в течение срока его службы. По словам Джона Макинниса, если активы временно простаивают, то для компаний это означает что они «могут продержаться некоторое время» без обесценения.

Компании выбирают разную стратегию в отношении своих российских активов. McDonald’s заявил, что временно закроет свои рестораны в России, но сохранит десятки тысяч рабочих мест для своих сотрудников. Крупнейшие производители пива в мире, Heineken и Carlsberg, заявили о полном уходе с российского рынка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1965221-ushedshie-iz-rossii-kompanii-podschityvayut-uscherb/