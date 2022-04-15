Экономисты: Вспышка COVID-19 в Китае может вызвать новый сбой поставок

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Карантинные ограничения, которые принимают в Китае в 2022 году, могут вызвать новый глобальный сбой в цепочке поставок. По мнению экономистов, проблемы с логистикой этого года могут затмить все, что происходило в 2020 и 2021 годах, передает CNBC.

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По словам бизнес-консультанта Ричарда Мартина, сейчас многие товары застряли в Китае из-за карантина. По его мнению, это может стать «большой проблемой» для мировой экономики.

"Большинство вещей, которыми мы пользуемся каждый день, произведены в Китае. Скоро может случиться такая логистическая неразбериха, которая затмит все, что происходило в 2020 или 2021 году. На Китай приходится 20% мирового спроса. Роль этой страны в мировой логистике огромна", — сказал Мартин.

С первых месяцев пандемии мировая экономика столкнулась с проблемами в цепочке поставок из-за распространения COVID-19. Последствия этих процессов отражаются на экономике и сейчас. Война, разразившаяся на территории Украины, усугубила и так напряженную ситуацию с логистикой.

"Сейчас мы видим довольно мрачные перспективы для мировой экономики. Европа стоит на пороге войны. В США грядет очередное повышение процентных ставок. В Китае замедляются цепочки поставок. Экономика может просто рухнуть", — говорит Мартин. Последние несколько недель Китай борется с самой сильной вспышкой COVID-19 со времен начала пандемии.

"Сейчас Китай очень уязвим. Провинции полностью закрыты. По нашим оценкам, 40% страны находятся на карантине", — говорит экономист Роб Суббараман.

В Шанхае введен строгий локдаун. В провинции Цзилинь, где находятся несколько заводов по производству автомобилей, похожая ситуация. По словам Суббарамана, администрации провинций и городов готовы закрыть на локдаун всех, лишь бы не получить обвинение от Пекина в том, что их местность стала главным источником распространения COVID-19. По словам Ричарда Мартина, вероятнее всего, Китаю удастся отразить удар вируса, но это произойдет за счет экономического спада.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1965009-ekonomisty-vspyshka-covid-19-v-kitae-mozhet-vyzvat-novyy-sboy-postavok/