Найм людей с инвалидностью пропагандирует американская сеть кофеен

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Американская сеть кофеен Bitty&Beau справляется с кадровым кризисом за счет найма людей с особенностями развития. Такой подход помогает компании не только решить кадровую проблему, но и изменить отношение окружающих к найму людей с ограниченными возможностями, передает Bloomberg.

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Почти 90% из 350 сотрудников сети Bitty&Beau являются людьми с инвалидностью. Многие из них работают бариста и официантами, кто-то занимается административной работой и счетами. Bitty&Beau является прибыльной и быстрорастущей сетью. Сегодня в нее входят 11 кофеен.

"Мы пытаемся изменить представление общества о людях с ограниченными возможностями. Они нуждаются не просто в благотворительной помощи, им нужно дать возможность зарабатывать. Вести прибыльный бизнес, в котором работают люди с инвалидностью, вполне реально", — говорит владелец сети Бен Райт.

Бен и его жена Эми задумались о создании рабочих мест для людей с инвалидностью, после того, как двое из их четырех детей родились с синдромом Дауна. У Бена и Эми не было опыта управления кофейней. В молодости они были актерами и познакомились в Нью-Йорке, где каждый из них пытался найти работу. Потом Бен переключился на работу в области финансов, а Эми занялась воспитанием детей. Однако шесть лет назад они решили открыть свое дело и целенаправленно искали сотрудников среди людей с инвалидностью.

"В каждом городе есть неиспользуемая рабочая сила в лице людей с инвалидностью. Большинство наших сотрудников никогда нигде не работали до этого", — рассказывает Эми Райт.

Уровень безработицы среди людей с особенностями развития в США превышает 80%. По словам профессора Университета Оттавы Сильвии Бонначио, такие компании, как Bitty&Beau могут сыграть ключевую роль в развитии инклюзивной рабочей среды.

"Очень важно, чтобы хоть кто-то мог продемонстрировать вклад, который люди с инвалидностью делают в развитие экономики. Сейчас работодатели упускают огромный резерв талантов, поэтому опыт одного бизнеса может стать катализатором глобальных перемен", — говорит профессор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1964629-naym-lyudey-s-invalidnostyu-propagandiruet-amerikanskaya-set-kofeen/