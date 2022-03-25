Европейским странам порекомендовали отказаться от автомобилей по воскресеньям

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Международное энергетическое агентство порекомендовало европейским странам увеличить ограничения скорости для автомобилей и запретить движение на автомагистралях по выходным. Такие меры, по мнению специалистов, помогут снизить спрос на нефть и справиться с зависимостью Европы от российских углеводородов, передает CNBC.

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МЭА предложило увеличить ограничения скорости на автомагистралях на 10 км в час (6,2 мили в час). Рекомендации Агентства по снижению зависимости от российских ресурсов включают в себя десять пунктов.

"По нашим оценкам, полная реализация этих мер только в странах с развитой экономикой может сократить спрос на нефть на 2,7 млн ​​баррелей в день в течение следующих четырех месяцев", — говорится в отчете МЭА.

В нем также сказано, что принятие этих мер в странах с развивающейся экономикой усилит общий эффект. Россия является крупным поставщиком нефти и газа для Европы, но действия страны в отношении Украины заставили весь мир искать способы снизить зависимость от российского сырья.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил, что в ближайшие несколько месяцев ситуация с топливом может резко ухудшиться. В связи с этим, меры, предложенные Агентством, включают в себя переход на гибридный формат работы для офисных работников (три дня работы из дома, два дня — в офисе), запрет на автомобили в воскресенье, снижение стоимости проезда в общественном транспорте и поощрение использования велосипедов, отказ от авиаперелетов в пользу скоростных поездов, внедрение электрокаров. По мнению МЭА, сокращение использования нефти не должно быть временной мерой, потому что энергетическая безопасность — это не только политический вопрос, но и решение проблемы изменения климата и чистого воздуха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1961907-evropeyskim-stranam-porekomendovali-otkazatsya-ot-avtomobiley-po-voskresenyam/