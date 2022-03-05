Коллекторские агентства будут закрывать за нарушение новых требований в Казахстане

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Когда заемщик перестает выполнять свои обязанности перед кредитором, его долг может быть передан коллекторским агентствам. В деятельность данных организации были внесены изменения, за нарушение которых им грозит принудительная ликвидация. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Когда казахстанцы сталкиваются с финансовыми трудностями, они могут перестать оплачивать свои банковские займы или микрокредиты.

В этом случае кредиторы (банки или микрофинансовые и микрокредитные организации) могут продать долг заемщика коллекторским агентствам. В свою очередь, коллекторы принимают меры по взысканию задолженности.

Чтобы обеспечить устойчивость этих организаций и повысить качество их услуг, в Казахстане в 2021 году были приняты новые нормы, которые начинают действовать с 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в Казахстане (финансовый регулятор).

Новые требования к коллекторам

Как отмечается в сообщении ведомства, теперь коллекторские агентства обязаны иметь минимальный размер уставного капитала.

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Уставный капитал – это имущество компании, включая деньги, ценные бумаги, мебель, недвижимость, транспорт и так далее. Оно может быть распродано при банкротстве юрлица.

В свою очередь, минимальный уставный капитал выплачивается кредиторам коллекторского агентства именно деньгами.

То есть у компании должно быть достаточно имущества, которое может быт ьпродано и переведено в денежное выражение, чтобы расплатиться с кредиторами.

При этом общий объем уставного капитала распределяется между учредителями компании: например, при капитале в 1 млн тенге и наличии двух учредителей каждый из них может вложить по 500 тыс. тенге.

Суммы участия в уставном капитале также могут быть разделены неравномерно: например, 750 тыс. и 250 тыс. тенге. Соответственно, у кого больше сумма вложения, тот имеет большую долю во владении данной компанией.

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Минимальная сумма капитала и наказание за нарушение

От размера уставного капитала зависит устойчивость компании, ее репутация, доверие со стороны кредиторов и клиентов. И чем больше эта сумма – тем надежнее будет сама организация.

Так, уже действующие коллекторские агентства с 1 января текущего года были обязаны иметь минимальный уставный капитал в размере 10 млн тенге.

А с 22 февраля 2022 года, согласно постановлению Правления финрегулятора №8, им придется поэтапно повышать эту сумму:

с 1 июля текущего года – до 30 млн тенге минимум;

минимум; с 1 января 2023 года – минимальный уставный капитал должен составлять 50 млн тенге.

А новые коллекторские агентства, которые только планируют открываться, уже обязаны иметь минимум 50 млн тенге уставного капитала для получения официальной регистрации.

В свою очередь, коллекторские агентства, которые не выполнили данные требования, уже подвергаются процедуре прекращения деятельности финрегулятором.

Напомним, что ранее в Казахстане призывали ввести уголовную ответственность для коллекторских агентств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1959224-kollektorskie-agentstva-budut-zakryvat-za-narushenie-novyh-trebovaniy-v-kazahstane/