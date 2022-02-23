Зарплаты "белых воротничков" выросли в США

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Зарплата "белых воротничков" в США резко выросла с начала 2022 года. Рост доходов в сфере финансов и консультирования опережает рост зарплат в других отраслях на 4%, передает The Wall Street Journal.

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Сотрудники банков Уолл-Стрит, а также работники банков, занимающихся потребительскими кредитами, наблюдают самое высокое повышение зарплат за последние 10 лет. Аналогичная ситуация наблюдается и в юридических компаниях. Заработная плата работников этих сфер выросла на 4,4% в январе по сравнению с прошлым годом и опережает рост доходов в остальных отраслях на 4%. По данным Министерства труда, в январе работники этих сфер продемонстрировали самый быстрый рост доходов.

"Большую часть прошлого года зарплата в основном повышалась у низкооплачиваемых работников. Теперь ситуация на рынке труда изменилась", — сказал Ник Банкер, экономист сайта по трудоустройству Indeed.

Рост зарплат во многом обусловлен тем, что компании не могут найти новых работников. Пандемия COVID-19 заставила многих специалистов принять решение о раннем выходе на пенсию, чтобы проводить больше времени с семьей.

Также многие "белые воротнички" сильно выгорели в этот период. Управляющая юридической кадровой фирмой Шерил Стрип говорит, что многие юристы уволились из-за 90-часовой рабочей недели и сейчас фирмы в панике, потому что не могут закрыть вакансии. По словам Стрип, дефицит кадров в юридической отрасли связан также с тем, что вузы не выпускают достаточное количество людей. Из-за этого кандидаты на позицию помощника юриста являются настолько востребованными кадрами, что могут просить такую же зарплату, как у младших юристов. По ее словам, ставка помощника юриста в этом году может принести годовой доход в размере 300 тысяч долларов.

"Ни разу за свою практику я не сталкивалась с такими ситуациями, что даже помощники юристов в состоянии купить дом", — сказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1957261-zarplaty-belyh-vorotnichkov-vyrosli-v-ssha/