Что ждет индустрию электрокаров в ближайшие годы, рассказали в Tesla

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Соучредитель Tesla Джеффри Страубел говорит, что продажи электромобилей в скором времени могут вырасти, но он сомневается в том, что объемы производства удастся сохранить на том же уровне, передает CNBC.

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Основатель и генеральный директор компании Redwood Materials, занимающейся переработкой аккумуляторов, поделился оптимистичными и пессимистичными прогнозами для тех, кто считает, что продажи электромобилей будут расти. Он говорит, что несмотря на растущий спрос, автомобильная промышленность развивается не настолько быстро, чтобы производство не отставало. По его мнению, распространенные прогнозы о том, что к 2025 году электрокары будут составлять 12,7% всех продаж автомобилей в США, могут сбыться намного раньше.

«Если вы посмотрите на то, как быстро растет спрос на электрокары в некоторых частях Европы, я думаю, что это указывает на потенциально еще более высокий спрос и мы можем достичь этого процента намного раньше», — сказал он.

По его словам, именно из-за высокого спроса Redwood Materials потратила миллиард долларов на строительство нового завода в Маккарране, штат Невада. Когда он будет завершен (предположительно в конце этого года), предприятие будет производить анодную медную фольгу, которая используется Panasonic для производства аккумуляторных элементов. В конечном итоге они войдут в аккумуляторные блоки, производимые на заводе Tesla Gigafactory в Неваде.

Однако, Страубел не уверен, что индустрия аккумуляторов для электромобилей сможет удовлетворить такой высокий спрос.

«Существует риск возникновения дефицита полупроводников, который может снизить и затормозить рост производства электромобилей. Мы работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, буквально круглосуточно. Строим объекты, чтобы обеспечить работу цепочки поставок и попытаться обойти эту опасность до того, как она возникнет», — сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1950958-chto-zhdet-industriyu-elektrokarov-v-blizhayshie-gody-rasskazali-v-tesla/