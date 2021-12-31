Главной экономической проблемой 2022 года назвали инфляцию

Иллюстративное фото: pexels.com

Главной экономической проблемой 2022 года станет инфляция. Такая угроза возникает в связи с выявление штамма «омикрон», продолжающимися проблемами с поставками и высоким потребительским спросом, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. На сайте мы публикуем рассылку за предыдущий день. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В 2021 году рост цен превзошел ожидания всех экономистов. Подорожало все: от аренды жилья до стоимости подержанных автомобилей и продуктов. Экономики многих стран успели оправиться от первых последствий пандемии, и это неминуемо сказалось на ценах. Для потребителей это стало неприятной неожиданностью. Покупка привычных товаров стала обходиться дороже. И даже рост зарплаты не сказался на уровне жизни, потому что его полностью съедала инфляция. Ее рост также превзошел все прогнозы. Теперь экономисты говорят, что инфляция может стать главной экономической проблемой 2022 года.

Ссылаясь на высокую стоимость сырья, проблемы с логистикой, нехватку рабочей силы и растущую заработную плату, многие производители продуктов питания объявили о повышении цен на 2022 год. Арендная плата фиксируется по более высоким ценам по мере роста рынка жилья в целом. Производители автомобилей, все еще ограниченные глобальным дефицитом микрочипов, говорят о том, что цены на новые и подержанные авто еще не скоро стабилизируются. Уровень повышения цен на продукты будет зависеть от категории, к которой относится данный товар.

Например, стоимость товаров в бутылках и банках будет продолжать расти из-за ограниченной доступности самих контейнеров. То же самое можно сказать про цены на морепродукты, потому что большая часть из них импортируется воздушным и морским транспортом. Макаронные изделия могут подорожать из-за самого низкого с 60-х годов прошлого века урожая твердых сортов пшеницы.

Тем не менее, у Федеральной резервной системы США есть главный инструмент, который может помочь обуздать инфляцию, установление процентных ставок. Но даже этот инструмент не сможет улучшить ситуацию во многих отраслях промышленности, исправить нарушенную цепочку поставок или положить конец пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1949320-glavnoy-ekonomicheskoy-problemoy-2022-goda-nazvali-inflyatsiyu/