Количество мест в дошкольных организациях выросло в Казахстане

Иллюстративное фото: pixabay.com

С каждым годом увеличивается объем услуг в области дошкольного воспитания и обучения. Это хороший показатель для страны в целом и для каждой семьи в отдельности. Насколько количество таких услуг выросло за первые девять месяцев текущего года, читайте в материале NUR.KZ.

Объем услуг в сфере дошкольного воспитания и обучения с каждым годом увеличивается в Казахстане. По информации мониторингового агентства Ranking.kz с января по сентябрь 2021 года он достиг уровня 365,9 млрд тенге, на 25,7% превысив прошлогодние показатели.

В таком же периоде 2020 года в этом секторе было оказано услуг на 291,1 млрд тенге. Годовой рост тогда составил 6,4%, что в три раза меньше, чем было зафиксировано в 2019 году - 19,7%.

В 2016 году услуг в области дошкольного воспитания и обучения было оказано в 2 раза меньше, чем в 2021 году - на 176,6 млрд тенге. Таким образом, за последние пять лет был зафиксирован стопроцентный рост на этом рынке услуг.

Инфографика: ranking.kz

В каких регионах услуги дошкольного воспитания более востребованы

Больше всего услуг в области дошкольного воспитания и обучения в разрезе регионов было оказано в Туркестанской области. В денежном выражении это составило 44,5 млрд тенге, что на 17,6% больше, чем в прошлом году.

Такой показатель косвенно говорит о том, что есть спрос на данные услуги, то есть, растет количество детей дошкольного возраста, которых родители устраивают в дошкольные учреждения в связи с рабочей занятостью.

В Алматинской области услуги в этой сфере за год выросли сразу на 56,4%, достигнув 35,5 млрд тенге. В самом Алматы услуги возросли на 23,2% до уровня 32,5 млрд тенге.

Меньше всего услуг дошкольного воспитания и обучения было оказано в Северо-Казахстанской области, где был зафиксирован и наименьший годовой прирост (15,6%) до уровня 8,8 млрд тенге.

Инфографика: ranking.kz

Форма собственности дошкольных организаций

Основную часть (61%) услуг дошкольного воспитания и образования оказали государственные предприятия. В стоимостном выражении это составило 223,7 млрд тенге, что на 30,8 млрд больше, чем за такой же период 2020 года.

Частный бизнес предоставил услуг в данной сфере на сумму 140,9 млрд тенге. На иностранные предприятия пришлось 1,4 млрд тенге.

В сравнении с прошлым годом в каждом из трех секторов количество предоставленных услуг возросло в текущем году.

Основная доля (92%) оказанных услуг пришлась на малый бизнес, оставшиеся проценты разделили средний и крупный бизнес - 7% и 1% соответственно.

Инфографика: ranking.kz

Увеличение количества мест в дошкольных организациях

За три квартала текущего года в Казахстане были введены в эксплуатацию 20 объектов дошкольного образования вместимостью 3,1 тыс. мест, это на 16,4% больше, чем годом ранее.

По увеличению количества мест в дошкольных учреждений лидирует Туркестанская область, где еще 1 190 детей смогут посещать детские сады.

В Жамбылской области количество мест в детских садах увеличилось на 670, в столице - на 570 детей. Меньше всего по стране было создано мест для дошкольников в Мангистауской области - только для 50 детей.

Инфографика: Ranking.kz

При этом, как сообщают в Министерстве образования и науки, около 80% детских садов, в которых был проведен государственный контроль, не прошли аттестацию.

Новый вид контроля в этом году применили к 77 детским садам, большинство которых (60 дошкольных организаций) не прошли аттестацию из-за несоответствия требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности.

Госаттестация детских садов будет проводиться посредством профилактического контроля один раз в пять лет независимо от их формы собственности и ведомственной подчиненности.

Как устроить ребенка в частный сад с минимальной оплатой

Напомним, что казахстанцы могут воспользоваться услугами частных детских садов с государственным заказом.

Для участия в этой программе нужно предварительно поставить ребенка в очередь на место в государственном детском саду. Сделать это можно онлайн через портал "Электронного правительства".

Далее, необходимо выбрать частное дошкольное учреждение, в котором будет обучаться ребенок, заключить с ним договор, после чего отправить заявку на участие в данной программе.

В рамках госзаказа оплату за воспитание и образование в частном детсаду можно разделить с государством. Из средств республиканского бюджета государство оплачивает стоимость услуг на дошкольное воспитание и обучение за фактическое пребывание детей, а родители проплачивают расходы на питание, а также, по желанию, за дополнительные услуги со стороны детского сада.

При этом очередь в государственный сад сохраняется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1947637-kolichestvo-mest-v-doshkolnyh-organizatsiyah-vyroslo-v-kazahstane/