Предприниматели во всем мире теряют клиентов из-за омикрон-штамма

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Рестораторы, владельцы парикмахерских и юридических фирм обеспокоены распространением омикрон-штамма COVID-19. Прибыль и поток клиентов в этих отраслях резко снизился в течение нескольких дней, передает The Wall Street Journal.

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Согласно данным сайта службы бронирования OpenTable, за последнюю неделю ноября количество посадочных мест в ресторанах США снизилось на 4% по сравнению с уровнем 2019 года. Неделю спустя они упали на 9% по тем же показателям. Еще через неделю количество посадочных мест снизилось на 12%.

"Кажется, что за последние 72 часа ситуация действительно обострилась", — сказал в субботу вечером владелец нью-йоркского ресторана Габриэль Стулман после того, как около девяти сотрудников его четырех ресторанов получили положительный результат на COVID-19.

Уже почти два года бизнесмены живут в нестабильности, связанной с пандемией, испытывают сложности с поставками и нехватку рабочей силы. Огромное влияние также оказывают карантинные ограничения, которые действуют в каждой конкретной стране мира. Многие предприятия за это время были вынуждены закрыться.

Но благодаря устойчивому потребительскому спросу многим удалось пережить этот период даже с повышением прибыли. Но теперь распространение нового омикрон-штамма готовит новое испытание для бизнесменов. Владельцы парикмахерских говорят, что основную часть их клиентов составляли офисные служащие. Теперь, когда многие люди перешли на удаленку, то отказались от регулярного посещения парикмахера.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что потребители действительно ограничивают себя в тратах. За несколько недель до Рождества покупатели стали реже посещать магазины. По данным компании Sensormatic Solutions, которая отслеживает шаги с помощью камер, размещенных в магазинах, посещаемость магазинов за предыдущую неделю была на 23% ниже по сравнению с той же неделей 2019 года. Ранее компания также наблюдала спад покупательской активности. Эксперты предполагают, что предпринимателям, возможно, стоит вспомнить о мерах, которые они принимали для поддержки своего бизнеса в начале пандемии, чтобы пережить новый всплеск заболеваемости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1947536-predprinimateli-vo-vsem-mire-teryayut-klientov-iz-za-omikron-shtamma/