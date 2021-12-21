Экс-казначей США дала оптимистичный экономический прогноз на 2022 год

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Экс-казначей Министерства финансов США Рози Риос, которая занимала эту должность с 2009 по 2016 годы, поделилась своим оптимистичным прогнозом на экономическую ситуацию в мире в 2022 году. По ее словам, для бизнеса и для потребителей может, наконец, настать благоприятное время, передает CNBC.

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По словам Рози Риос, такие проблемы, как нехватка рабочей силы, сбои в цепочке поставок и рост инфляции препятствовали экономическому росту в 2021 году, но в следующем году ситуация может измениться к лучшему. К положительным признакам, на которые указывает Риос, можно отнести рост потребительских расходов во время текущего праздничного сезона. И это несмотря на то, что продавцы и покупатели все еще обеспокоены последствиями растущей инфляции и перебоями поставок. Если праздничные расходы достигнут рекордного уровня, который ранее прогнозировала Национальная федерация розничной торговли, это поможет поддержать экономику еще до наступления 2022 года.

Что касается инфляции, которая достигла рекордного роста в ноябре, на прошлой неделе Федеральная резервная система опубликовала прогноз, в котором говорится о планах по борьбе с инфляцией с помощью трех повышений процентных ставок в 2022 году. Но Рози Риос также отмечает, что инфляция необязательно является исключительно плохим симптомом для экономики. «Инфляция – это первый признак того, что рынок труда ограничен, а зарплаты растут», — говорит Риос. Действительно, средняя почасовая оплата труда в США увеличилась в этом году, но инфляция росла еще быстрее, и это по-прежнему мешает простым гражданам успевать за растущими ценами.

В 2022 году можно ожидать, что потребительские расходы будут и дальше расти, а значит, бизнес и производство будут нуждаться в новой рабочей силе. Многие предприятия планируют найм новых сотрудников в 2022 году. Естественно, каким бы ни был оптимистичный прогноз, многое зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией COVID-19. «Я думаю, что, размышляя о 2022 году, нам еще предстоит учесть множество переменных, с которыми мы еще даже не сталкивались», — говорит Риос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1947535-eks-kaznachey-ssha-dala-optimistichnyy-ekonomicheskiy-prognoz-na-2022-god/