Начнут ли казахстанцам снова выдавать ипотеку: стал известен прогноз Нацбанка

Берик Шолпанкулов высказался о рисках прекращения выдачи ипотек банками на фоне повышения базовой ставки и других норм нового Налогового кодекса, передает корреспондент NUR.KZ.

В кулуарах мажилиса журналисты напомнили заместителю председателя Нацбанка о том, что банки второго уровня приостановили выдачу ипотеки и поинтересовались реакцией финрегулятора на это.

В ответ Берик Шолпанкулов напомнил, что внесены изменения в законодательство, согласно которым банки второго уровня могут участвовать в программе жилищных займов.

"Помимо "Отбасы банка" функции жилищных сберегательных накоплений, жилищных займов передадут и банкам второго уровня. То есть, снижается концентрация в определенном банке, и будет возможность для множества банков принимать участие. Будут те же условия, которые государство предоставляет в соответствии с законодательством. Поэтому мы считаем, что будет расширение", - добавил он.

В свою очередь зампред АРРФР Олжас Кизатов прокомментировал вопрос о том, что из-за повышения базовой ставки казахстанцы с гарантийными письмами от банков остались ни с чем, потому что банки их отозвали.

"В первую очередь, необходимо понять, носит ли эта ситуация массовый характер — такой информации у нас пока нет. Во-вторых, нужно изучить условия самих гарантийных писем: как правило, если ставка изменяется, документ может утратить силу. Мы этим займемся. В-третьих, считаю, что реакция банков на повышение базовой ставки была временной. Уже сейчас видно, что некоторые банки начинают открывать собственные рыночные и ипотечные программы. Это была разовая реакция на изменение ставки", - заявил он.

По его словам, при выдаче ипотечного кредита банк оценивает финансовую состоятельность заемщика. Если заемщики платежеспособны и имеют стабильный доход, они смогут претендовать на получение жилищного займа и дальше.

Ситуация с ипотекой в Казахстане

Ранее мы писали, что несколько банков в Казахстане приостановили прием заявок на выдачу ипотеки. Некоторые закрыли все программы, а другие ввели частичные ограничения.

Но накануне в правительстве было принято решение поддержать систему жилищно-строительных сбережений. С этой целью объем удешевленного ипотечного кредитования для населения решили увеличить в два раза, что позволит обеспечить доступность жилья.

Также стало известно, через какие программы казахстанцы могут приобрести жилье.

