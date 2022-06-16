Что покупают казахстанцы в мобильных приложениях банков

Иллюстративное фото: pixabay.com

Смартфон давно перестал быть просто средством связи. Сейчас через него можно даже совершать покупки, не выходя из дома. О том, что казахстанцы покупают с помощью мобильного банкинга, читайте в материале NUR.KZ.

Смартфон способен заменить добрую половину необходимых вещей, которые людям раньше приходилось постоянно носить с собой. Даже документы и банковские карты теперь не обязательно иметь при себе.

С развитием технологий на смартфонах стала появляться масса полезных приложений, которые способны облегчить человеку жизнь. Например, мобильные банковские приложения.

С их помощью можно делать заказ чего угодно в пару кликов и не выходя из дома. Как рассказывают аналитики Jusan Bank, через мобильное приложение люди ежедневно покупают массу интересных и даже необычных вещей.

Что чаще всего покупают казахстанцы через банковские приложения

Вот так, например, выглядит топ покупок казахстанцев за последние пять месяцев:

смартфон Apple iPhone 13; смартфон Samsung Galaxy A52; ноутбук MacBook Air 13; самокат; стиральная машина.

За май картина не сильно отличается - все те же смартфоны и компьютеры.

Топ покупок за май 2022 года:

смартфон Apple iPhone 13; смартфон Samsung Galaxy A52; смартфон Apple iPhone 11; пылесос; ноутбук MacBook Air 13.

Здесь неожиданно в высокотехнологичную компанию попала привычная всем бытовая техника - пылесос. Впрочем, как показывает статистика, иногда казахстанцы совершают поистине нестандартные заказы.

Самые необычные заказы и покупки в мобильном банкинге

Иллюстративное фото: pixabay.com

Например, аналитики обратили внимание, что казахстанцы начали активнее инвестировать в самих себя.

Через мобильные приложения пользователи приобретают абонементы в тренажерные залы и СПА-салоны, а также записываются на образовательные и повышающие квалификацию курсы.

Нашлось место и здравоохранению. С помощью банковских приложений казахстанцы оплачивают услуги по коррекции зрения и пластической хирургии. И это не все - есть еще более необычные покупки.

Вот так выглядит топ самых неординарных заказов:

газификация дома; акустический кабинетный рояль Petrof; организация мероприятия «Беташар»; коллекционное издание всех книг «Гарри Поттер» в подарочной упаковке; робот-газонокосилка.

Такое разнообразие наглядно показывает перспективность банковских мобильных приложений. Какая бы странная и необычная услуга не предоставлялась, всегда найдется тот пользователь, кому она понадобится.

Главное - не переусердствовать и помнить о мерах безопасности при использовании банковских приложений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1974419-chto-pokupayut-kazahstantsy-v-mobilnyh-prilozheniyah-bankov/