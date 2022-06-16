Что покупают казахстанцы в мобильных приложениях банков

Смартфон давно перестал быть просто средством связи. Сейчас через него можно даже совершать покупки, не выходя из дома. О том, что казахстанцы покупают с помощью мобильного банкинга, читайте в материале NUR.KZ.
Смартфон способен заменить добрую половину необходимых вещей, которые людям раньше приходилось постоянно носить с собой. Даже документы и банковские карты теперь не обязательно иметь при себе.
С развитием технологий на смартфонах стала появляться масса полезных приложений, которые способны облегчить человеку жизнь. Например, мобильные банковские приложения.
С их помощью можно делать заказ чего угодно в пару кликов и не выходя из дома. Как рассказывают аналитики Jusan Bank, через мобильное приложение люди ежедневно покупают массу интересных и даже необычных вещей.
Что чаще всего покупают казахстанцы через банковские приложения
Вот так, например, выглядит топ покупок казахстанцев за последние пять месяцев:
- смартфон Apple iPhone 13;
- смартфон Samsung Galaxy A52;
- ноутбук MacBook Air 13;
- самокат;
- стиральная машина.
За май картина не сильно отличается - все те же смартфоны и компьютеры.
Топ покупок за май 2022 года:
- смартфон Apple iPhone 13;
- смартфон Samsung Galaxy A52;
- смартфон Apple iPhone 11;
- пылесос;
- ноутбук MacBook Air 13.
Здесь неожиданно в высокотехнологичную компанию попала привычная всем бытовая техника - пылесос. Впрочем, как показывает статистика, иногда казахстанцы совершают поистине нестандартные заказы.
Самые необычные заказы и покупки в мобильном банкинге
Например, аналитики обратили внимание, что казахстанцы начали активнее инвестировать в самих себя.
Через мобильные приложения пользователи приобретают абонементы в тренажерные залы и СПА-салоны, а также записываются на образовательные и повышающие квалификацию курсы.
Нашлось место и здравоохранению. С помощью банковских приложений казахстанцы оплачивают услуги по коррекции зрения и пластической хирургии. И это не все - есть еще более необычные покупки.
Вот так выглядит топ самых неординарных заказов:
- газификация дома;
- акустический кабинетный рояль Petrof;
- организация мероприятия «Беташар»;
- коллекционное издание всех книг «Гарри Поттер» в подарочной упаковке;
- робот-газонокосилка.
Такое разнообразие наглядно показывает перспективность банковских мобильных приложений. Какая бы странная и необычная услуга не предоставлялась, всегда найдется тот пользователь, кому она понадобится.
Главное - не переусердствовать и помнить о мерах безопасности при использовании банковских приложений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1974419-chto-pokupayut-kazahstantsy-v-mobilnyh-prilozheniyah-bankov/