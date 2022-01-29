Допсредства из бюджета хотят выделить на льготные авто в Казахстане

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Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рассматривает несколько вариантов перезапуска программы льготного автокредитования, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР.

МИИР прорабатывает вопрос по выделению дополнительных бюджетных средств на программу льготного кредитования автомобилей. Делается это, как уточнили в министерстве, в целях обеспечения доступности для населения автомобилей отечественного производства.

Кроме того, по поручению президента ожидается разработка новой программы льготного автокредитования населения. Рассматривается несколько вариантов перезапуска программы.

"Один из вариантов отличается тем, что в него предлагается дополнительно включить подпрограмму по поддержке многодетных семей, работников силовых структур, медиков и учителей.

Также рассматривается вариант с включением подпрограммы "Первый семейный автомобиль", – рассказали в министерстве.

Напомним, программа льготного автокредитования заработала в 2015 году. Она рассчитана на 20 лет и основана на так называемом "револьверном" кредитовании – это когда кредит не имеет точных сроков погашения и не содержит условий по фиксированному числу платежей, зато постоянно доступен в размере своей неиспользованной части.

Общий лимит финансирования составляет 82 млрд тенге. С момента реализации программы выдано 30 525 займов на 159 млрд тенге с учетом револьверно-возвратных средств. По данным МИИР, порядка 80 тысяч человек уже приобрели автомобили отечественного производства.

Условия программы льготного автокредитования:

стоимость одной единицы легкового автотранспорта составляет не более 15 млн тенге;

срок кредитования – не более 7 лет;

номинальная ставка вознаграждения для конечного заемщика не должна превышать 4% годовых;

при погашении конечным заемщиком займа перед банком второго уровня допускается повторное кредитование покупателей легкового автотранспорта отечественного производства за счет возвращенных средств.

На сегодняшний день для приобретения по программе доступны следующие автомобили отечественной сборки: Hyundai, Kia, JAC, Chevrolet и Lada.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1953611-dopsredstva-vydelyat-na-lgotnye-avtomobili-v-kazahstane/