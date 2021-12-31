Deutsche Bank оштрафовали на 10 млн долларов

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Финансовый регулятор Германии оштрафовал Deutsche Bank на 10 млн долларов за то, что банк не смог установить должный контроль за предоставление своевременных данных о процентных ставках, передает The Wall Street Journal.

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Как сообщили в регулирующем органе, у Deutsche Bank нет эффективных превентивных систем и инструментов контроля, которые могли бы помочь обеспечить целостность и надежность данных. Deutsche Bank заявил, что нет никаких свидетельств того, что предоставленные им данные действительно были неверными, а также нет доказательств, что банк не принимает меры для улучшения контроля. Представители Deutsche Bank заявили, что не будут оспаривать штраф, который составил 8,66 млн евро, что эквивалентно почти 10 млн долларов. «Выявление и устранение потенциальных слабых мест в наших процессах контроля остается для нас главным приоритетом», — сказал представитель Deutsche Bank.

В прошлом десятилетии Deutsche Bank заплатил около 3,5 млрд долларов по обвинению США, Великобритании и Европы в том, что трейдеры банка в течение многих лет манипулировали Euribor и другими мировыми процентными ставками. Этот случай был прецедентным. Впервые за мошенничество с процентными ставками был оштрафован такой крупный банк. С тех пор Deutsche Bank стремился улучшить свою работу и предотвратить повторения подобного случая. Информатор, который помогал регулирующим органам США и Великобритании расследовать манипуляции со ставками в Deutsche Bank получил почти 200 млн долларов за помощь в расследовании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1949317-deutsche-bank-oshtrafovali-na-10-mln-dollarov/