Отель Таиланда в 2 км от пляжа получил высшую оценку гида "Мишлен"
Опубликовано:
Гид "Мишлен" присвоил высшую оценку "3 ключа" восьми отелям Таиланда. В числе фаворитов оказались и два комплекса вилл на популярном у туристов курортном острове Пхукет, пишет TourDom.ru.
По данным Bangkok Post, один из них, Keemala 5*, выполнен в экостиле и расположен в тропических зарослях на склоне холма в 2 км от моря. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.
Отдыхающих доставляют на пляж шаттлами, что не помешало отелю получить наивысший рейтинг.
Дело, вероятно, в критериях оценки: совершенство архитектуры и дизайна интерьера, качество обслуживания, индивидуальность стиля, соотношение цены и качества, а также насколько гармонично отель вписывается в окружающую среду. Удобство локации в числе приоритетов не рассматривается.
Другой объект размещения на Пхукете, удостоившийся внимания гида "Мишлен", это комплекс вилл Amanpuri 5*, расположенный на западе острова у пляжа Панси.
Планируя путешествие в Таиланд или любую другую страну, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2172241-otel-tailanda-v-2-km-ot-plyazha-poluchil-vysshuyu-ocenku-gida-mishlen/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.