Отель Таиланда в 2 км от пляжа получил высшую оценку гида "Мишлен"

Гид "Мишлен" присвоил высшую оценку "3 ключа" восьми отелям Таиланда. В числе фаворитов оказались и два комплекса вилл на популярном у туристов курортном острове Пхукет, пишет TourDom.ru.

По данным Bangkok Post, один из них, Keemala 5*, выполнен в экостиле и расположен в тропических зарослях на склоне холма в 2 км от моря. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Отдыхающих доставляют на пляж шаттлами, что не помешало отелю получить наивысший рейтинг.

Дело, вероятно, в критериях оценки: совершенство архитектуры и дизайна интерьера, качество обслуживания, индивидуальность стиля, соотношение цены и качества, а также насколько гармонично отель вписывается в окружающую среду. Удобство локации в числе приоритетов не рассматривается.

Другой объект размещения на Пхукете, удостоившийся внимания гида "Мишлен", это комплекс вилл Amanpuri 5*, расположенный на западе острова у пляжа Панси.

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