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Вышел топ-10 лучших стран для туризма

Опубликовано:

США
США. Иллюстративное фото: pixabay.com

Всемирный экономический форум представил рейтинг лучших стран для туризма. Первое место заняли США. Шесть из десяти позиций - европейские страны, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

По версии Всемирного экономического форума, топ-10 выглядит так:

  1. США;
  2. Испания;
  3. Япония;
  4. Франция;
  5. Австралия;
  6. Германия;
  7. Великобритания;
  8. Китай;
  9. Италия;
  10. Швейцария.

Как отметили в организации, ожидается, что в 2024 году число туристов в мире достигнет уровня, существовавшего до пандемии. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

При этом некоторые страны имеют больше возможностей, чем другие, для осуществления быстрой адаптации к изменениям, реагирования на будущие риски и обеспечения того, чтобы путешествия и туризм стали движущей силой экономического роста и процветания.

Критерии для рейтинга включают инфраструктуру, природные ресурсы, устойчивость, конкурентоспособные цены. Учитывалось и развитие туристического бизнеса: отелей, аэропортов, достопримечательностей, авиакомпаний.

Планируя путешествие, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2160741-vyshel-top-10-luchshih-stran-dlya-turizma/

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