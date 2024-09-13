Вышел топ-10 лучших стран для туризма

Всемирный экономический форум представил рейтинг лучших стран для туризма. Первое место заняли США. Шесть из десяти позиций - европейские страны, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

По версии Всемирного экономического форума, топ-10 выглядит так:

Как отметили в организации, ожидается, что в 2024 году число туристов в мире достигнет уровня, существовавшего до пандемии. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

При этом некоторые страны имеют больше возможностей, чем другие, для осуществления быстрой адаптации к изменениям, реагирования на будущие риски и обеспечения того, чтобы путешествия и туризм стали движущей силой экономического роста и процветания.

Критерии для рейтинга включают инфраструктуру, природные ресурсы, устойчивость, конкурентоспособные цены. Учитывалось и развитие туристического бизнеса: отелей, аэропортов, достопримечательностей, авиакомпаний.

Планируя путешествие, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.