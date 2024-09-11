Названа страна с шикарными курортами, где рады туристам

Алжир нацелен на развитие различных видов туризма, включая горный и термальный, используя свое богатое природное наследие, в числе которого 248 горячих источников, передает АТОР.

Правительство Алжира поставило целью увеличить количество иностранных туристов на курортах страны в пять раз к 2030 году - до 12 млн человек. В 2023 году, соответственно, Алжир посетили 2,5 млн гостей. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

По словам министра туризма и ремесел страны Мохтара Дидуши, для достижения этого результата разработана стратегия, включающая планы развития инфраструктуры, привлечения в отрасль инвестиций, улучшения сферы услуг, усиление рекламных активностей и создания "прочной правовой базы" для регулирования рынка.

В частности, для инвесторов, желающих вкладывать в туризм, уже доступны порядка 250 зон для застройки.

Им предлагают развивать не только морские курорты, но также горные и термальные. По словам генерального директора Национального агентства по развитию туризма Салима Мехеннауи, в стране 248 горячих источников.

Объем номерного фонда страны к 2030 году должен увеличиться на 300 тыс. комнат, то есть примерно в два раза.

По данным Всемирной туристской организации, Алжир - третья в Африке страна по темпам роста туризма.

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