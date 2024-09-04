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Власти Новой Зеландии утроят налог на въезд для иностранных туристов

Опубликовано:

Новая Зеландия
Новая Зеландия. Иллюстративное фото: Sanka Vidanagama/NurPhoto via Getty Images

Власти Новой Зеландии утроят туристический налог, который выплачивают иностранные путешественники, въезжающие в страну, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Правительство Новой Зеландии объявило о значительном увеличении въездной платы для туристов, что вызвало критику со стороны представителей отрасли, утверждающих, что более высокий сбор может отпугнуть посетителей.

С 1 октября сборы для иностранных туристов, а также сборы за охрану природы и туризм увеличатся с 35 новозеландских долларов до 100 новозеландских долларов (с 21 до 61 доллара США). Повышение направлено на то, чтобы обеспечить вклад посетителей в общественные услуги и предоставление высококачественного туристического опыта.

Туристы из Австралии и путешественники из большинства стран Тихоокеанского региона будут освобождены от уплаты сбора.

Как и многие популярные туристические направления, Новая Зеландия стремится бороться с негативным воздействием туризма на окружающую среду, поскольку инфраструктура страны перегружена из-за большого числа иностранных посетителей. Сбор в размере 35 долларов был введен в июле 2019 года, но оказался недостаточным для покрытия всех расходов, связанных с таким количеством туристов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2157031-vlasti-novoy-zelandii-utroyat-nalog-na-vezd-dlya-inostrannyh-turistov/

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