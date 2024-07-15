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Опытный путешественник назвал "самую красивую и безопасную" страну

Опубликовано:

Филиппины
Филиппины. Иллюстративное фото: pixabay.com

Дрю Бински из Аризоны с 2012 года побывал во всех странах мира. Он назвал самую, на его взгляд, красивую и безопасную страну. Мнением американца поделилось издание New York Post.

Опытному путешественнику понравилось посещать племена коренных народов в Африке и ездить по Кубе, но одна страна выделилась для него больше всего.

Он назвал Филиппины лучшей страной в мире. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Я думаю, что это самая красивая страна в мире, в ней очень безопасно и много приятных людей. В одной стране есть все, о чем только можно мечтать", - сказал Бински.

При этом он не хочет жить в этой прекрасной азиатской стране. Путешественник планирует однажды переехать в Дубай со своей супругой.

Филиппины - островное государство Юго-Восточной Азии, расположенное в западной части Тихого океана между Индонезией и Тайванем и включает в себя 7107 островов. Население, по оценке на 2024 год, составляет свыше 114 млн. человек. Столица - Манила, крупнейший город - Кесон-Сити.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2133789-opytnyy-puteshestvennik-nazval-samuyu-krasivuyu-i-bezopasnuyu-stranu/

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