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Рейтинг самых загруженных аэропортов мира объявили эксперты

Опубликовано:

Папа, мама и ребенок с чемоданами идут по коридору аэропорта
Аэропорт. Иллюстративное фото: Freepik

Эксперты опубликовали рейтинг самых загруженных аэропортов мира по итогам 2023 года. Дубай продолжает оставаться в лидерах, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно рейтингу Международного совета аэропортов, самым загруженным аэропортом мира стал Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

Международный аэропорт Дубая занял второе место по загруженности в 2023 году, поднявшись с пятого места в 2022 году и четвертого места в 2019 году. На третьем месте оказался Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт. На четвертом — лондонский Хитроу.

Пассажиропоток токийского международного аэропорта Ханэда в прошлом году вырос на 55% по сравнению с 2022 годом, а аэропорт занял пятое место по сравнению с 16-м местом годом ранее.

Сообщается, что в прошлом году аэропорты мира обслужили 8,5 млрд пассажиров, что на 27% больше, чем в 2022 году, но все же на 6% ниже допандемийных показателей.

Эксперты уточняют, что объем международных поездок практически вернулся к уровню, который наблюдался до пандемии COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2085527-reyting-samyh-zagruzhennyh-aeroportov-mira-obyavili-eksperty/

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