Почему у Китая не получается вернуть привлекательность среди туристов, рассказали эксперты

Китай принимает меры, чтобы повысить привлекательность страны среди иностранных туристов. Эксперты считают, что сделать это будет сложно, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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За последние месяцы власти Китая упростили процесс получения виз для деловых путешественников и туристов. Визовые требования для граждан некоторых стран были вовсе отменены. В стране также расширили налоговые льготы, чтобы сделать переезд в Китай более привлекательным для иностранных резидентов.

Премьер-министр Китая Ли Цян пообещал, что правительство и дальше будет принимать меры для восстановления туристической отрасли.

Данные усилия являются попыткой восстановить глобальные связи, которые были разорваны во время пандемии, когда власти поставили безопасность в приоритет. При этом именно глобальные связи способствовали десятилетиям рекордного роста экономики Китая.

Теперь Китай пытается вернуть себе привлекательность для иностранцев в совсем других условиях, когда рост экономики замедлился, а другие страны ужесточают контроль над китайскими компаниями. В частности, подобная ситуация наблюдается в США.

По данным Национальной иммиграционной администрации, в прошлом году Китай выдал 711 тысяч видов на жительство, что на 15% меньше, чем в 2019 году до пандемии.

По словам Кэмерона Джонсона, консультанта по вопросам поставок из США, одной из главных проблем является тот факт, что Китай уже мало интересует людей, которые хотят построить карьеру в международном деловом секторе.

Специалистам намного проще сделать это в Юго-Восточной Азии, Индии или на Ближнем Востоке. По его мнению, властям Китая предстоит сделать акцент на привлекательности страны для иностранных специалистов.