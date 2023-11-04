Жители каких стран будут больше всего путешествовать в 2030 году, рассказали эксперты

Исследователи назвали тройку стран, граждане которых будут самыми активными путешественниками в течение следующих семи лет, и предсказали, что расходы людей на зарубежные поездки увеличатся, передает CNBC.

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Как показало совместное исследование Booking.com и McKinsey, расходы людей на зарубежные поездки в 2030 году увеличатся как минимум на 25% и как максимум на 35%. Как и в 2019 году, тройку лидеров по расходам на путешествия составляют США, Китай и Германия. А вот на четвертом месте, по прогнозам аналитиков, к 2030 году окажется Индия.

Зарубежные поездки составили всего 1% от общего числа поездок, совершенных индийцами в прошлом году. Ожидается, что к 2030 году индийские путешественники совершат еще 5 млрд поездок, а расходы на путешествия и туризм к тому времени, по прогнозам, достигнут 410 млрд долларов.

В отчете показано, что рост составит более 170% по сравнению с 150 млрд долларов в 2019 году. По мере того, как все больше людей выходят на рынок труда, расходы домохозяйств на душу населения в Индии будут увеличиваться и могут превзойти другие развивающиеся азиатские страны, такие как Индонезия, Филиппины и Таиланд.

Чтобы подготовиться к растущему спросу на путешествия, индийские авиакомпании заказали более 1000 единиц самолетов, в результате чего к 2030 году общее количество самолетов составит от 1500 до 1700 единиц, говорится в отчете.