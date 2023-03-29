"Любят, когда оставляют чаевые": казахстанка рассказала, за сколько отдохнула в Египте

Отель. Фото: из личного архива

Шарм-эш-Шейх - популярный курортный город Египта, куда приезжают миллионы туристов со всего мира. Недавно здесь побывала алматинка Екатерина Васильева. Девушка рассказала, во сколько ей обошлось путешествие, а также поделилась своими впечатлениями от отдыха.

Шарм-эш-Шейх тянется на 30 километров вдоль залива Акаба на юге Синайского полуострова. С двух сторон он окружен заповедником Рас-Мохаммед и парком Набк. Город стоит на берегу Красного моря. Круглый год температура воды не опускается ниже 20 градусов.

Жительница Алматы вместе с подругой отправилась на курорт на семь дней. Говорит, что это не первая ее поездка в Египет. Самой главной причиной своего выбора направления девушка назвала Красное море с его впечатляющей подводной жизнью.

Красное море. Фото: из личного архива

По словам Екатерины, перелет чартерным рейсом из Алматы занимает шесть часов. По прибытии в аэропорту Шарм-эш-Шейха нужно заполнить миграционную карту на английском языке.

Аэропорт. Фото: из личного архива

Это несложно, там лишь прописываются имя и фамилия, дата рождения, национальность, номер паспорта, название отеля, а также нужно поставить галочку на цели прибытия - туризм. Синайский штамп оформляется абсолютно бесплатно. Кстати, заполнить миграционную карту могут и местные помощники, но за услугу они берут 10 долларов (более 4,5 тыс. тенге).

Погода в день прилета казахстанок была жаркой - +27 градусов, а потом и вовсе достигала +31, что располагало к отдыху на пляже и купанию. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Яхты. Фото: из личного архива

"Я уже второй раз была в Шарм-эш-Шейхе. Поехала туда из-за Красного моря, оно волшебное. Увидеть подводный мир - отдельное удовольствие.

Катание на яхте почти целый день при покупке экскурсии у гида стоит 50 долларов с человека (около 23 тыс. тенге), погружение с аквалангом - еще 10 (более 4,5 тыс. тенге). Но если вы решите заняться дайвингом уже на судне, то цена возрастает до 20 долларов (свыше 9 тыс. тенге). Кстати, рассчитываться везде можно в долларах. Они даже больше в ходу, чем египетские фунты.

Дайвинг. Фото: из личного архива

Мы погружались в знаменитом национальном парке Рас-Мохаммед, территория которого окружена коралловыми рифами с колоссальным разнообразием морской флоры и фауны. Это изумительное место, оно считается одним из лучших в мире для дайвинга", - поделилась алматинка.

Отель, в котором жили казахстанки, находился на первой береговой линии. Причем проживание в нем по системе "все включено" обошлось недорого из-за проводимой акции.

Бассейн в отеле. Фото: из личного архива

"Еда в отеле была достаточно разнообразной, но лично мне не хватило местных фруктов и морепродуктов. Номер нам достался очень просторный.

Номер в отеле. Фото: из личного архива

В целом отель мне понравился - приветливый персонал, высокий сервис, удобный выход к морю.

Пляж при отеле. Фото: из личного архива

Отдельно хотела бы остановиться на особенности, которая есть в Египте. Все (официанты в барах и ресторанах, горничные и носильщики в отелях, водители и гиды) очень любят, когда им оставляют чаевые. Тогда они становятся еще более заботливыми и улыбчивыми. И это могут быть не только деньги, но какие-то сувениры или привезенный в их страну из дома шоколад", - говорит Екатерина.

Сафари. Фото: из личного архива

И, конечно, отмечает девушка, как, будучи в Египте, обойтись без сафари по пустыне. Экскурсия для одного человека стоила 25 долларов (более 11 тыс. тенге), она включала в себя завтрак с бедуинами, поездки на багги и квадроциклах, катание на верблюдах.

"На яхте и сафари, других экскурсиях присутствуют местные фотографы, сопровождающие туристов. Потом они предлагают купить серию снимков. Стоит это, как правило, 40 долларов (чуть больше 18 тыс. тенге), можно договориться и за 30 (около 14 тыс. тенге)", - поясняет путешественница.

Сафари. Фото: из личного архива

Еще, дополняет девушка, в Шарм-эш-Шейхе есть магазин, куда можно заказать бесплатный трансфер. В нем есть все: от сувениров и местной продукции до фруктов и одежды.

Сувениры. Фото: из личного архива

Также она советует посетить одну из главных достопримечательностей города - старый рынок, где продают овощи и фрукты, специи, рыбу и морепродукты, керамическую посуду, кальяны, масла и многое другое. По вечерам здесь выступают уличные артисты и заклинатели змей.

Еще девушка рекомендует туристам сходить на площадь Сохо.

Отель. Фото: из личного архива

"Шарм-эш-Шейх однозначно стоит посетить хотя бы раз в жизни. Здесь есть все для отличного отдыха за умеренную цену.

Нам перелет и 7-дневное проживание на двоих обошлись в 604 тыс. тенге. В принципе, так как "все включено", можно больше ничего и не тратить - просто находиться на территории отеля, купаться в море или бассейне, загорать, гулять по городу, осматривать достопримечательности.

Отель. Фото: из личного архива

На экскурсии, фотографии, покупки и прочее у каждой из нас еще ушло по 300 долларов (примерно 140 тыс. тенге). То есть в целом поездка на двоих обошлась в 884 тыс. тенге, меньше 450 тыс. тенге с человека", - резюмировала казахстанка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2014242-lyubyat-kogda-ostavlyayut-chaevye-kazahstanka-rasskazala-za-skolko-otdohnula-v-egipte/