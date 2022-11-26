Казахстанка рассказала, за сколько отдохнула с семьей на горячих источниках Чунджи

Горячие источники Чунджи. Фото: из личного архива

Горячие источники Чунджи расположены примерно в 300 км от Алматы на территории Уйгурского района. Курорт особенно привлекает туристов в холодные месяцы. Пик сезона приходит с осенним похолоданием и заканчивается в середине мая. Недавно здесь побывала жительница южной столицы и рассказала о ценах на отдых, передает корреспондент NUR.KZ.

Горячие источники расположены не в самом селе Чунджа. От него нужно проехать еще 50-60 км. Добраться до них из Алматы можно на туристическом автобусе, собственном автомобиле, такси. Недорогие авиа- и ж/д билеты до Алматы ищите на Aviata.kz.

Горячие источники Чунджи пользуются популярностью как среди жителей Казахстана, так и у туристов из других стран.

Поездки сюда выбирают отдыхающие, предпочитающие сочетать приятное времяпровождение с пользой для здоровья.

Говорят, что купание в бассейнах с горячей водой, температура которой варьируется от 30 до 45 градусов тепла, исцеляет от многих недугов. Вода содержит азот, кремний, натрий и соли кальция.

Горячие источники Чунджи. Фото: из личного архива

Путешественники едут сюда из-за удобного расположения, большого выбора туристических баз и налаженной инфраструктуры.

Приятным дополнением к водным процедурам может стать знакомство с уникальными природными достопримечательностями, расположенными неподалеку. Это Чарынский каньон и Ясеневая роща с реликтовыми деревьями.

Давайте бережно относиться к природе, поддержим эко-проект #jasylbolsyn и будем путешествовать осознанно.

При выборе базы отдыха необходимо обратить внимание на то, какая именно вода в бассейнах и подходит ли она вам. Перед поездкой желательно проконсультироваться с врачом.

Цены в будние дни могут начинаться от 6 тысяч тенге с человека в сутки, в выходные - от 9 тысяч тенге. Если вы предпочитаете all inclusive, то следует рассчитывать на сумму от 30 тысяч тенге в сутки.

Горячие источники Чунджи. Фото: из личного архива

В минувшие выходные на горячих источниках побывала алматинка с мужем, сыном и компанией друзей. Она рассказывает, что стоимость стандартного номера в выбранной ими базе отдыха начиналась от 35 и заканчивалась 45 тыс. тенге. Снять семейный номер можно было за 95 тыс. тенге, VIP - за 120 тыс. тенге.

"Ехать до горячих источников из Алматы от 4 до 5 часов. Мы жили в номере, который стоил 40 тысяч тенге в сутки. Он был с видом на бассейны. За 35 тысяч - окна выходят на горы, за 45 - первый этаж с выходом к бассейнам.

В стоимость включен только завтрак (каша, яичница с колбасой). Остальную еду нужно покупать. Правда, некоторые продукты мы привезли с собой.

Номер. Фото: из личного архива

На нашей базе отдыха было 4 бассейна снаружи и один - внутри. В номере - одна двуспальная кровать. Так как мы были с ребенком, то доплатили еще 10 тыс. тенге за раскладушку", - отмечает жительница южной столицы.

Например, компания заказывала бешбармак на 4-5 человек, стоил он 11 тыс. тенге, салаты - в районе 2000 тенге. Час игры на компьютере для детей - 2000 тенге.

Бешбармак. Фото: из личного архива

В итоге, говорит алматинка, за два дня отдыха их семья потратила около 150 тысяч тенге.

Планируя путешествие по Казахстану, помните, что выгодные билеты на самолет или поезд вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1998299-kazahstanka-rasskazala-za-skolko-otdohnula-s-semey-na-goryachih-istochnikah-chundzhi/