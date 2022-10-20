Специалисты назвали лучшее время для планирования новогоднего отпуска

Чемодан. Иллюстративное фото: pexels.com

Когда нужно планировать новогодний отпуск и покупать билеты? Эксперты говорят, что уже сейчас. По мнению специалистов в области туризма, если в предыдущие два года люди покупали билеты спонтанно, то теперь стабильная эпидемиологическая ситуация позволяет туристам планировать свое время и расходы, передает The New York Times.

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Восстановление туризма, несомненно, даст новый импульс глобальной экономике. Однако высокий спрос повлияет на то, что цены на авиабилеты, номера в гостиницах и аренду автомобилей вырастут в разы. Скотт Киз, основатель Scott's Cheap Flighs, сервиса, который позволяет подписаться на рассылку о выгодных авиабилетах, говорит, что сейчас настал период, который, наконец, напоминает жизнь до пандемии.

Если в предыдущие два года цены на билеты были подвержены скачкам из-за постоянно меняющихся карантинных ограничений и локдаунов, то теперь у людей появилась возможность планировать. Больше не нужно покупать билеты в последний момент. Можно планировать свое время и деньги.

Специалисты говорят, что лучшее время для покупки билетов на рождественские и новогодние каникулы — это середина июля и середина октября. Джонатан Алдер, исполнительный директор агентства Jonathan's Travels, говорит, что в этом году привлекательными направлениями для туристов могут стать Европа и Япония.

"Учитывая, что курс иены, евро и фунта стерлингов сейчас очень низок, путешественники определенно могут рассчитывать на хорошее соотношение цены и качества во время своего отпуска", — говорит Алдер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1993306-spetsialisty-nazvali-luchshee-vremya-dlya-planirovaniya-novogodnego-otpuska/