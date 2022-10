Самарканд – город вечного солнца: что посмотреть и где остановиться

Одно из новых сооружений в Самарканде. Фото: Суннат Садыков

После насыщенного летнего сезона многие казахстанцы задаются вопросом - чем занять себя в осенние выходные и без масштабных затрат отдохнуть с семьей, при этом ощутив все прелести заграничного отдыха. В поисках колоритных ощущений корреспондент NUR.KZ побывала в Самарканде. Это - один из исторических городов в близком душой и по расположению казахстанцам Узбекистане. В статье расскажем, что можно посмотреть и где остановиться в Самарканде.

Самарканд – один из древнейших городов Средней Азии, который стал очень популярен в последние годы среди туристов ближнего и дальнего зарубежья. Это заметно даже невооруженным взглядом: на улицах города очень много «иноземцев». Между тем, местные жители активно подстраивают свой бизнес под туристов и поражают иностранцев своей необычной кухней и гостеприимством.

Одно из новых сооружений в Самарканде. Фото: Наталья Думко

Неудивительно, что поток туристов в Самарканд увеличится в разы как раз таки к нынешней осени. Ведь в сентябре здесь открыл свои двери очень масштабный проект, аналогов которому нет во всей Средней Азии – туристический центр Silk Road Samarkand, над строительством которого работали свыше 10 тысяч человек. Это не считая таких достопримечательностей города, как древнее медресе и обсерватория Улугбека, архитектурный комплекс Шахи-Зинда и многие другие объекты, представляющие собой ценнейшие образцы истории народов.

Новый туристический центр Silk Road Samarkand. Фото: Суннат Садыков

Уникальность нового центра Silk Road Samarkand заключается в том, что он представляет собой отдельный городок, который расположен в 10 минутах езды от центра города. На территории более 260 га расположились 8 отелей международного уровня, в которых одновременно могут заселиться до 3000 гостей.

Один из них - Samarkand Regency Amir Temur, локальный бренд, который станет первым пятизвездочным отелем в Центральной Азии, вошедшим в ассоциацию ведущих отелей мира - The Leading Hotels of the World.

Вечный город в Самарканде. Фото: Наталья Думко

Есть на территории комплекса другой местный бренд, четырехзвездочный отель Savitsky Plaza, он назван в честь Игоря Савицкого, заслуженного деятеля искусств Узбекской ССР. Здесь же расположились первые в регионе отели китайской сети Minyoun. Медицинский кластер курорта представлен четырьмя отелями Wellness Park Hotels. Каждый из них будет работать по программам, рассчитанным на комплексное медицинское обследование и оздоровление организма.

Мастерские шелка в Вечном городе. Фото: Наталья Думко

Однако это еще не все: туристический центр состоит из нескольких локаций, одна из которых - историко-этнографический парк "Вечный город", прототип древних городов Узбекистана, культурный объект площадью более 17 га. Над идеей и обликом достопримечательности работал знаменитый художник современного Узбекистана Бобур Исмоилов. На улочках воссозданного города расположились лавки художников и ремесленников, зоны отдыха, кафе и рестораны.

Просторные улицы Вечного города. Фото: Наталья Думко

В целом, туристический центр примечателен тем, что, не отходя далеко от места заселения, за несколько дней можно обойти весь Самарканд.

Один из пятизвездочных отелей в новом туристическом центре в Самарканде. Фото: Суннат Садыков

На территории туристического комплекса Silk Road Samarkand можно также провести деловые и торжественные мероприятия. Специально для этого был построен конгресс-центр на 3 000 человек, в нем уже успели провести саммит ШОС с участием 14 глав государств. Высокотехнологичная площадка, оснащенная современным оборудованием, состоит из 13 конференц-залов.

Новый туристический центр Silk Road Samarkand. Фото: stc

Любители фотографироваться могут ликовать. В Silk Road Samarkand предусмотрены самые разные локации для красивейших фотосессий. В парке, где высажены свыше 50 тысяч роз, 30 тысяч деревьев и сотни тысяч кустарников из Германии, Бельгии, Италии и Голландии, гости смогут увидеть также 10 000 местных растений.

Кроме того, можно отдохнуть на берегу искусственного озера, половить рыбу и тут же приготовить ее на мангале. К слову, с питанием в туристическом комплексе проблем нет: здесь представлены рестораны и кафе с блюдами национальной и европейской кухонь, есть китайский ресторан и даже собственная пивоварня, где не только угощают пенным, но и готовят десерты на его основе.

Однако лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому если у вас выдались свободные выходные, обязательно посетите Silk Road Samarkand, чтобы составить собственное мнение о столь масштабном и амбициозном проекте наших соседей.

