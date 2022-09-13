Алматинка съездила в отпуск с детьми в Нур-Султан и рассказала о ценах

Фото: из личного архива

Алматинка с двумя детьми (7-летним сыном и 4-летней дочерью) провела пять дней в Нур-Султане. Молодая мама рассказала, во сколько ей обошелся отдых, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Елены, в столице они жили в отеле на набережной, рядом с пешеходным мостом в центральный парк.

"Детям очень понравилось, днем ходили в парк, вечером гуляли по набережной и ели мороженое. Отель с завтраком на 5 суток нам обошелся в 87 500 тенге. Он был очень уютным и, главное, с отличным расположением. Я выбрала его именно по этому принципу. Чтобы с детьми можно было выйти и сразу гулять, а не ехать куда-то", - рассказывает алматинка.

Вид на набережную из окна отеля. Фото: из личного архива

Завтракала семья в отеле, а днем и вечером питалась в кафе. В теплое время года с этим все просто - всегда можно купить бургеры и устроить пикник в парке, говорит Елена. На еду она потратила около 60 000 тенге.

До Нур-Султана и обратно жительница южной столицы с детьми ехала на поезде в вагоне с двухместными купе. За билеты она заплатила 65 000 тенге в обе стороны. Недорогие авиа- и ж/д билеты ищите на Aviata.kz.

"Поезд едет всего 12 часов. Мне кажется, добираться в Нур-Султан из Алматы на поезде гораздо приятнее, чем на самолете. Особенно с детьми и багажом", - считает молодая мама.

В Нур-Султане они ходили в развлекательный центр с океанариумом, билеты на троих обошлись в 18 700 тенге. При этом, отмечает алматинка, на сайте покупать их дешевле, чем в кассах ТРЦ.

"Старшему сыну очень понравилось в Музее энергии будущего Nur Alem. Провели там весь день. Вход для взрослого стоит 1500 тенге, для детей - 500 тенге. Младшей дочери - бесплатно. Очень много интерактивных экспонатов, дети играли на каждом этаже.

Фото: из личного архива

В один из дней сходили на пляж, его было видно из окна нашего отеля, дети захотели искупаться в реке. Входные билеты и аренда круга обошлись в 2000 тенге.

Были в кино, прокатились на колесе обозрения. За тот день на развлечения потратили где-то 15 000 тенге", - поделилась Елена.

Ей понравилось, что в туристических местах много пешеходных мостов, велодорожки.

"В целом поездка в Нур-Султан обошлась, наверное, недешево. Дорога - 65 000 тенге, отель - 87 500 тенге, питание - около 60 000 тенге, развлечения - 50 000 тенге. Примерно 10 000 потратили на подарки и сувениры. То есть всего более 270 000 тенге. Но мы отлично повеселились, побывали в новом для детей городе, набрались впечатлений", - резюмировала алматинка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1987390-almatinka-sezdila-v-otpusk-s-detmi-v-nur-sultan-i-rasskazala-o-tsenah/