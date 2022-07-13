Россиянка об отдыхе в Актау: Не хуже, чем в Турции

Актау. Фото: Рашида Исмагилова/Lada.kz

Россиянка побывала в Актау и поделилась своими впечатлениями от отдыха. По ее словам, на казахстанском курорте оказалось не хуже, чем в Турции. При этом цены ее порадовали. Об этом туристка написала в своем блоге на "Яндекс.Дзене".

"Не хуже, чем в Турции: недорого, вкусно, весело, активно", - сообщила россиянка.

Путешественница отметила, что долетела из Москвы до Актау за два с небольшим часа. Жила в отеле возле Каспийского моря. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Отель с богатой территорией, зеленой, в красивых цветах, травах, деревьях. Рядом, в 5 минутах ходьбы, парк развлечений - казахский ответ Диснейленду. Аттракционы для детей и взрослых. Вход бесплатный, по браслету, не лимитированный!" - поделилась иностранка.

Она пояснила, что пляж в Актау песчаный и чистый, занимать шезлонги не пришлось, так как их хватало. Вода в Каспийском море - прозрачная.

Также ей понравились активные аниматоры, у которых программа заранее была расписана на неделю.

"Разные аэробики, волейбол, йога на траве и флай (в гамаках). Для любителей - йога на гвоздях. Тренажерка есть прямо на берегу. По вечерам - шоу, детское мини-диско, живая музыка, дискотека. Все, как мы любим в Турции", - говорит туристка.

В отеле был предусмотрен шведский стол и действовала система "Все включено". Блюда, по словам россиянки, оказались разнообразными и вкусными. При этом отдых в Актау обошелся почти в два раза дешевле, чем в Турции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1978113-rossiyanka-ob-otdyhe-v-aktau-ne-huzhe-chem-v-turtsii/