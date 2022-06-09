Япония открыла границы для иностранных туристов

Иллюстративное фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images

После двух лет политики закрытых границ Япония вновь встречает туристов. Ожидается, что гости из-за рубежа помогут малому и среднему бизнесу укрепить свои позиции, пошатнувшиеся во время пандемии. Однако власти заявляют, что приоритетом для страны остается развитие внутреннего туризма, поскольку именно он является одним из двигателей экономики Японии, передает CNBC.

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Президент Ассоциации турагентов Японии Тадаси Шимура заявил, что приоритетом правительства является развитие внутреннего туризма. По данным Ассоциации, даже до пандемии внутренний туризм имел гораздо большее значение для ВВП страны по сравнению с внешним туризмом. Согласно отчету японского Агентства по туризму, общий вклад туризма в экономику Японии в 2019 году составил 28 трлн иен (211 млрд долларов). Почти 80% этой суммы (22 трлн иен) бюджету Японии принесли сами граждане, путешествующие по стране. По данным Агентства, расходы жителей Японии на туризм в 2021 году смогли принести национальной экономике 9,2 трлн иен.

Однако возвращение иностранных туристов все равно играет ключевую роль для Японии. Особенно остро нехватку гостей из-за рубежа ощущали предприниматели из сектора гостеприимства. По словам Тадаси Шимура, отсутствие иностранных путешественников обошлось Японии в 10 трлн иен.

С 1 июня въехать в Японию могут лишь 20 тысяч туристов в день. Обсуждается, что этот лимит могут увеличить до 30 тысяч человек. Тадаси Шимура говорит, что незначительное увеличение не сыграет роли. Ведь до пандемии страна принимала 140 тысяч человек в день и для того, чтобы вернуться к прежним доходам от туризма, необходимо вернуться к прежним показателям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1973141-yaponiya-otkryla-granitsy-dlya-inostrannyh-turistov/