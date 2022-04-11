Почему летать безопаснее, чем ехать до аэропорта, рассказал пилот

Денис Окань. Фото: из личного архива/ria.ru

Пилот-инструктор и экзаменатор Boeing 737 Денис Окань рассказал о тонкостях своей профессии и объяснил, почему не стоит бояться летать на самолете, передает РИА Новости.

Денис Окань ответил на ряд вопросов. В частности, он рассказал, что еда для пилотов и пассажиров, как правило, разная. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Но если пилоту очень нравится что-то из меню пассажиров, он может попросить, в том числе из бизнес-класса. Если летчики едят в одно время, у каждого должно быть свое блюдо: вдруг что-то окажется некачественным?" - заметил он.

По его словам, в кабине самолета всегда должно быть два члена экипажа. Поэтому если один пилот вышел, то здесь обязательно остается бортпроводник.

Как отметил собеседник издания, профессионалы могут летать даже в сложных метеоусловиях.

"Мы можем приземляться, даже если деревья до земли гнутся. Там, где действительно опасно, не летаем. Болтанка? Расслабляйтесь и получайте удовольствие, как на американских горках. Когда пассажиру кажется, что все уже плохо, пилоты даже волноваться еще не начинают", - пояснил Денис Окань.

Он также ответил на главный вопрос аэрофобов - опасно ли летать.

"Вот мы с вами беседуем, а в это время наверняка на МКАД или Садовом кольце случилось несколько аварий. А сколько самолетов разбилось? Ни одного, хотя условия очень жесткие. Можно сказать, что безопаснее слетать, чем доехать до аэропорта", - считает пилот.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1964239-pochemu-letat-bezopasnee-chem-ehat-do-aeroporta-rasskazal-pilot/